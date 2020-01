Primo gennaio 2020: qualche idea per trascorrere l'inizio del nuovo anno

Dopo i festeggiamenti per la fine del 2019 e l’inizio dell’anno nuovo, ecco qualche suggerimento per il tempo libero tra concerti, escursioni e solidarietà: buon anno a tutti!

Per aggiornamenti su eventuali variazioni di programma delle iniziative qui elencate, consulta le pagine Facebook o i siti delle proloco e dei Comuni.

Scopri tutti gli eventi della Provincia sui siti www.cuneoholiday.com e www.langheroero.it.





Concerti e manifestazioni varie

Ad Alba in San Domenico ritorna, oggi, mercoledì 1° gennaio alle 17.30, il concerto di Capodanno organizzato da Giuseppe Nova, anima dell’Alba music festival. L’acclamato direttore kazako Abzal Mukhitdinov e la talentuosa giovane, non ha neppure vent’anni, violinista Elisso Gogibedaschwili con il suo violino Jean-Baptiste Vuillaume del 1849, proporranno uno straordinario programma con l’Orchestra sinfonica di Stato della Bulgaria. Si passerà da un’opera come il Concerto numero 1 di Niccolò Paganini ai grandi compositori, per arrivare al rito benaugurale e gioioso della tradizione viennese, con i capolavori della famiglia Strauss, comprese opere in prima esecuzione.

Info: www.albamusicfestival.com





A Murazzano oggi è in programma il concerto “Essere suono” con canti popolari dal mondo, ninna nanna e canti sacri di Natale come augurio per il nuovo anno. Santuario della Beata Vergine di Hal, alle ore 17.00. Ingresso libero. Info: www.comune.murazzano.cn.it





A Savigliano oggi ci sarà l’annuale appuntamento con la musica di “Armonie della memoria” in collaborazione con l’associazione Amici dell’ospedale SS Annunziata di Savigliano per inaugurare il nuovo anno all’insegna della cultura e della solidarietà.

L’atteso Concerto di Capodanno come da tradizione si terrà al Teatro Milanollo alle ore 17 con l’orchestra Tzigana di Budapest, già ospite della città di Savigliano in passato, Antal Szalai e l’attrice Barbara Amodio. Gli ultimi posti disponibili potranno essere ancora acquistati il giorno stesso del concerto, mercoledì 1° gennaio, al Botteghino del Teatro dalle ore 15.30.

Info: www.comune.savigliano.cn.it





A Elva oggi, mercoledì 1° gennaio alle ore 15 sulla piazza in borgata Serre è in programma il concerto di inizio anno “Calendau, Noves Occitanes” con Sergio Berardo e ci saranno mercatini dell’artigianato tutto il giorno. Info: www.facebook.com/Pro-loco-di-Elva-La-Deseno





A Casteldelfino, nella località Torrette, andrà in scena “Lou Fantome de La Toureto”, secondo un’antica tradizione ripresa dai giovani della borgata; il fantoccio di paglia costruito il giorno precedente rappresenta l’anno appena trascorso. Verso le ore 15 inizierà il corteo funebre dalla piazzetta, con tanto di tamburi e musica e raggiungerà la zona dei prati sopra il villaggio, e qui si applicherà la condanna al rogo. Si tratta di un rito propiziatorio pre-cristiano associato al culti della fertilità che auspica il ritorno del sole. Info: https://comune.casteldelfino.cn.it

Sulla scia dei successi delle passate edizioni la Podistica Valle Grana ed il Comune di Villar San Costanzo ripresentano anche quest’anno “Prim de Genè bugia i pè” camminata e corsa non competitiva per beneficienza aperta a tutti. La manifestazione si terrà oggi, mercoledì 1° gennaio per le vie del paese e, tempo permettendo, nello spettacolare parco dei Ciciu. Scopo dell’iniziativa smaltire gli eccessi del cenone di Capodanno e raccogliere fondi da consegnare all’Associazione Raffaela Rinaudo di Dronero Ritrovo alle ore 14 e partenza alle 14.30, percorso di circa 6 chilometri, quota di iscrizione 3 euro, al termine gran rinfresco nel salone polivalente.

La manifestazione si terrà con qualsiasi condizione atmosferica.

Info: www.comune.villarsancostanzo.cn.it/





A Serra Pamparato per oggi, mercoledì 1º gennaio alle ore 14.30 è stata organizzata la castagnata di Capodanno. Info: www.facebook.com/prolocoserra.pamparato





A Boves la Fiaccolata della Pace è in programma oggi, mercoledì 1° gennaio (Giornata Mondiale per la pace) alle 17.45. A precedere la camminata, la Messa delle 17 e la distribuzione delle fiaccole in piazza dell’Olmo. Il tema scelto rappresenta un momento di continuità con il cammino intrapreso nella stagione in corso, dedicato in particolar modo ai “CambiaMenti coraggiosi”. La fiaccolata si snoderà, come abitudine consolidate, per le vie cittadine facendo tappa presso il Monastero delle Clarisse per poi concludersi nel teatro parrocchiale dove ci saranno interventi conclusivi e un piccolo concerto dei bambini del coro “Note senza confini”, diretti da Valeria Arpino. Al termine della manifestazione verrà offerto ai partecipanti un rinfresco.

Con Emotionalp oggi è stata organizzata una tranquilla passeggiata per smaltire i postumi di cenone e pranzo di Capodanno. Ritrovo in piazza Marconi a Valgrana alle 14. Durata 3 ore, difficoltà facile. Info: www.emotionalp.com





Divertirsi sulla neve





Per gli amanti della neve la stagione sciistica è in corso; nella Granda sono presenti impianti sciistici dalla Valle Po alla Valle Tanaro, passando per la Valle Varaita, la Valle Maira, la Valle Grana, la Valle Gesso e la Valle Pesio. Scopri dove puoi andare a sciare, cosa ti offrono le stazioni sciistiche cuneesi e quali sport invernali puoi praticare su: www.cuneoholiday.com





Mostre di presepi, presepi artistici, meccanici e presepi diffusi





Riproponiamo la visita ai tanti allestimenti con rappresentazione della Natività nei vari paesi e città della provincia. Per sedi, date e orari delle mostre di presepi e dei presepi artistici e meccanici consulta www.presepiingranda.it





I presepi diffusi sono originali rappresentazioni della Natività all’aperto, nei boschi, nei parchi e nelle colline.

Dall’8 dicembre al 6 gennaio a Pocapaglia si può fare l’escursione sul Sentiero dei presepi spontanei tra le Rocche, una suggestiva opportunità per una passeggiata nei boschi, alla scoperta dei piccoli

Il percorso è un sentiero escursionistico a tutti gli effetti per cui sono consigliati scarponcini e abbigliamento adeguati.

Una nuova proposta a tema natalizio nel Roero è il Sentiero degli Alberi di Natale, un percorso naturalistico ad anello di un'ora e mezza di percorrenza a Monticello d’Alba, dove sono allestiti spontaneamente creativi alberi di Natale. Anche questo percorso richiede scarpe idonee.

Per entrambe le proposte, scopri di più su: www.ecomuseodellerocche.it/

A Vergne, frazione divisa tra i comuni di Narzole e Barolo, nelle vie del paese, dal 15/12 al 12/01, torna la tradizionale esposizione di presepi di vario tipo.

Quella di quest'anno è la 24^ edizione e tutti i presepi, come di consueto, sono realizzati, con qualsiasi materiale, dagli abitanti della frazione, da artisti, da allievi delle scuole, da gruppi di amici, amanti ed appassionati del Presepe. La mostra, a cielo aperto, è visitabile sia di giorno che di notte e con qualsiasi tempo.

A Mango, durante tutto il periodo natalizio, il paese sarà illuminato a festa con il Presepe di Luce, un percorso che unisce le varie località di Mango alla capanna della Natività, che viene collocata sulla collina dei Luis da svariati anni. Una magia di luci e colori che, con le sue figure, ricrea la storia della Natività con i tanti personaggi che rappresentano la vita al tempo della nascita di Gesù.

A Torrette, frazione di Casteldelfino, sono molte le famiglie che allestiscono il presepe nella borgata. C’è anche il presepio diffuso (lungo la borgata) fatto di statue scolpite da barba Brisiu con la motosega. Tutte rigorosamente in cembro o Elvou in occitano.

A Macra presepi artigianali sono stati allestiti nei vecchi forni del pane, nella borgata Camoglieres a cura dell’Associazione Escarton. Visitabili tutti i giorni dal 9 novembre al 30 gennaio.

Info: www.facebook.com/consorziovallemaira

Fino al 30 gennaio a Roccasparvera è riallestito il presepe diffuso composto da sculture lignee intagliate da Barba Brisiu e raffiguranti la natività e scene campestri sparse per il paese: dal caldarrostaio all'oste, dal pastore al flautista.

L'esposizione è visitabile tutti i giorni e a qualsiasi ora con partenza dalla centrale piazza Quattro Martiri dove si può trovare la mappa per raggiungere tutti gli altri siti.

A Villafalletto, in via Ruderi del Castello, dall‘8/12 al 12/01 è sempre visitabile, non illuminato il Presepe Gigante nel parco del Maira.

Fino al 12 gennaio, nel parco dell'ex convento dei Cappuccini di Busca si può visitare a piedi o con il trenino “Andiamo al Presepio” con personaggi in legno ad altezza naturale. L'ex convento dei Cappuccini si trova in Viale Monsignore Ossola 1. Scopri quando puoi visitarlo su www.ass-ingenium.com

Fino al 6 gennaio ad Ormea sarà possibile visitare i piccoli presepi di Chionea.

Arrivando in paese, dalle prime case, alle ultime dei "Tetti Soprani" ed ancora, dalla Chiesa alle "Tre Fontane" un suggestivo ed originale percorso alla scoperta di numerosi presepi.

Per i grandi ma anche per i più piccini, una piccola immersione nell'atmosfera natalizia percorrendo le strade di Chionea, una delle frazioni di Ormea.

A Priola, nel Borgo di Pianchiosso, fino al 5 gennaio ci sarà una mostra di presepi allestiti lungo le vie della Borgata. Passeggiando tra le vie della caratteristica borgata, si potranno ammirare i presepi più variegati, creati da grandi e piccini, con materiali di riciclo: nessuna indicazione in merito ma...spazio libero alla fantasia.