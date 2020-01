Rischio "odissea" sulle autostrade per il controesodo dalla Liguria verso il Piemonte

Terminato il Capodanno, sono già molti i turisti che hanno trascorso un breve periodo di ferie in Liguria o anche in Costa Azzurra che stanno facendo rientro a casa, tra Liguria, Piemonte e Lombardia.

Dalle 16, infatti, si stanno formando lunghe code, soprattutto nella zona di Savona e di Genova, per i noti problemi dettati dal ponte ‘Morandi’ e dal crollo del viadotto di Altare, ma anche per i molti cantieri che sono presenti sulle autostrade.

E per loro, come avvenuto nel viaggio di andata, pure quello di ritorno si sta trasformando in una nuova ‘odissea’.

Al momento è presente una coda di 12 km tra Feglino e Savona in direzione Genova, per il traffico intenso causato dalle molte auto che stanno viaggiando verso Nord. Le previsioni per le prossime ore non sono certo migliori.

Rallentamenti di 1 km al bivio tra la A6 e la A10 tra Savona e Altare in direzione Torino, con la situazione aggravata dal doppio senso istituito sull'unica carreggiata rimasta disponibile dopo il crollo del viadotto Madonna del Monte; 4 km si registrano tra Celle ed Arenzano, altro tratto interessato da lavori.