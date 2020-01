Servono 200mila euro per sistemare la provinciale 303 tra Ceva e Roascio

Ammonta a 200 mila euro il progetto di fattibilità tecnica ed economica (ex progetto preliminare) per la messa in sicurezza della strada provinciale 303, tra Ceva e Roascio, che presenta alcune zone soggette ad allagamento in caso di piene del fiume Tanaro.

Sull’intero tracciato stradale sono già state realizzate opere di difesa del corpo stradale, con scogliere in massi ciclopici ed altre opere. Ma in molti tratti esistono ancora punti dove il piede della scarpata è privo di opere di difesa. In particolare, il tratto fra il km 1+500 e km 2+500, che, in caso di piena del Tanaro, è soggetto ad allagamento, con conseguente necessità di chiusura della strada alla circolazione dei mezzi. La causa di questi abbassamenti dovuti a frane e scivolamenti planari è legata ai gravi e ripetuti fenomeni atmosferici di questi ultimi anni che, con le forti piogge e la saturazione dei suoli, hanno causato dissesti su tutto il territorio provinciale.

Il progetto, redatto dall’ingegnere della Provincia Danilo Bruna del Settore Viabilità (Reparto di Mondovì), prevede lavori a base di gara per 146.652 euro e 53.347 per somme a disposizione dell’amministrazione. Tra le varie soluzioni prospettate quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici consiste nella realizzazione di scogliera in massi ciclopici a protezione del piede della scarpata stradale, ripristino della carreggiata stradale ceduta mediante la ricostruzione del rilevato stradale e della sovrastante pavimentazione, oltre alla fornitura e posa delle barriere “guard rail” e della segnaletica stradale necessaria.

L’intervento sarà finanziato mediante Piano operativo Fsc Infrastrutture 2014-2020 – Asse Tematico D in base alla convenzione tra la Regione Piemonte e la Provincia di Cuneo. Le lavorazioni in oggetto si svolgeranno in parte in aree di proprietà della Provincia e in parte in aree di proprietà di privati. I lavori in questione saranno oggetto di ulteriori specificazioni ed approfondimenti nei successivi livelli di progettazione.