A Montà l'ultimo saluto a don Alberto Grosso. Per oltre trent’anni fu parroco a Cherasco

Un nuovo lutto ha segnato la comunità religiosa roerina nel passaggio dal vecchio al nuovo anno.

Nei giorni scorsi Montà d’Alba aveva dato l’ultimo saluto a don Pino Donato, originario di Corneliano, per trent'anni anni parroco del paese. Nella giornata di ieri, mercoledì 1° gennaio, la Diocesi di Alba ha dato notizia del ritorno alla casa del padre di don Alberto Grosso, prelato che a Montà ebbe i natali il 1° gennaio 1928, spentosi ieri nel giorno del suo 92° compleanno.



Dopo gli studi presso il Seminario di Alba, don Alberto venne ordinato presbitero il 10 ottobre 1950, da monsignor Stoppa, presso la cattedrale di Alba. Il 27 maggio 1951 venne nominato vicecurato a Lequio Berria e l’anno successivo a Castellinaldo, dove rimase fino al 1954. In quell’anno venne trasferito presso la parrocchia di San Pietro a Neive. La nomina a parroco gli arrivò nel 1961, quando prese servizio presso la parrocchia di S. Martino a Cherasco. Qui rimase per ben 34 anni. Il 1° gennaio 1995 ritornò a Castellinaldo, questa volta nelle vesti di parroco, per rimanerci fino al 1° ottobre 1998. Fece quindi ritornò nella sua Montà, dove collaborò con le parrocchie del paese, attivo al contempo come cappellano presso il Monastero delle Sacramentine nella vicina Canale.



«Professore laureato in lettere e autore di diversi libri – si legge nel ricordo che ne traccia la Diocesi albese –, nel suo lungo ministero, aveva svolto diversi uffici pastorali. (…) Don Albertino ci saluta così come scriveva ai suoi amici: '…Nel tempo che passa inesorabilmente l’amore rimane in una dimensione che va oltre il tempo, teniamo in mano un filo di speranza, che supera ogni varco, si prolunga e si inoltra in un orizzonte senza fine, in una patria dove tutti ci possiamo ritrovare…'».



La salma del sacerdote verrà portata per la messa esequiale nella vecchia parrocchiale di Montà, dove alle ore 20.30 di domani, venerdì 3 gennaio, si terrà la recita del Rosario. I funerali si terranno invece sabato 4 gennaio, alle ore 9.30, presieduti dal vescovo di Alba monsignor Marco Brunetti.