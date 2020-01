Oggi e domani ingresso ad Alba chiuso per chi arriva dai corsi Asti e Canale. Disagi al momento limitati (FOTO)

Così come annunciato dal Comune nei giorni scorsi, sono partiti questa mattina, giovedì 2 gennaio 2020, presso l’accesso cittadino del Rondò, i lavori per la posa di uno dei varchi che andranno a supportare il nuovo sistema di videosorveglianza cittadina.



Gli scavi in corso all’altezza delle strisce pedonali che seguono di pochi metri l’arrivo alla rotatoria provenendo dal ponte albertino consentiranno l’installazione dei plinti che sosterranno le nuove telecamere – una per ogni direzione di marcia – destinate a monitorare il trafficato accesso cittadino.



Così come annunciato, i lavori hanno reso necessaria la chiusura dell’accesso alla città, interdetto per chi proviene da corso Canale e da corso Asti dalle 8.30 alle 18.30 di oggi, giovedì 2 gennaio, e di domani, venerdì 3 gennaio, anche se non è escluso che l’intervento possa già terminare nella mattinata di domani.



Ridotti per il momento i disagi alla circolazione stradale, sia in ragione del contenuto numero di mezzi in transito in questi giorni per molti ancora festivi (in questa direzione la scelta del Comune di attendere questi giorni per effettuare l’intervento), sia per la presenza sul posto della Polizia Municipale, questa mattina presente in forze – agli ordini del comandante Antonio Di Ciancia – per la regolazione del traffico.



Il consiglio per gli automobilisti che debbano entrare in città è quello di utilizzare gli ingressi al centro da corso Bra (la bretella posta dopo il passaggio a livello è infatti percorribile) e dalla Rotonda della Vigna, qui provenendo dalla tangenziale (ingresso Alba Ovest).



Proprio verso la tangenziale sono infatti dirottati i veicoli diretti al centro provenendo da corso Asti – deviazione all’altezza di strada Tagliata (rotonda ex Miroglio-Alba Hotel) e da corso Canale – qui ricorrendo allo svincolo presente all’altezza della fornace Casetta di Mussotto.



Per gli autoarticolati il divieto di transito vale invece sia in entrata che in uscita dal centro, in questo secondo caso con deviazione su corso Cillario all’altezza della rotatoria di corso Torino.