Altri negozi chiusi a Mondovì: il Consiglio comunale si interroga sull'emergenza commercio

Si è parlato e discusso, in queste settimane, dell'insostenibilità del confronto fra negozianti locali e Amazon, il colosso internazionale da 37 prodotti venduti al secondo che sta mettendo in ginocchio il commercio di vicinato a Mondovì (e non solo).

Una questione divampata con prepotenza dopo l'appello che il preside dei licei di Piazza, Bruno Gabetti, ha rivolto agli internauti, invitandoli, al termine dei loro acquisti sulla piattaforma virtuale, a scegliere il "Vasco-Beccaria-Govone" nell'elenco delle scuole alle quali sarà devoluto il 2,5% dell'importo speso dall'utente, senza costi aggiuntivi per quest'ultimo.

Se le compravendite online rappresentano a tutti gli effetti una problematica di ardua soluzione, è altrettanto vero che nel 2020, già da gennaio, probabilmente, il capoluogo monregalese assisterà alla chiusura di altri tre (o forse più) negozi nel centro storico, mentre in piazza Maggiore abbasserà la saracinesca il market e la farmacia si trasferirà presso nuovi locali.

L'argomento è approdato anche sui banchi del Consiglio comunale, dai quali il presidente del consesso, Elio Tomatis, ha dichiarato: "Mi domando se debba essere l'amministrazione comunale a fare una politica commerciale o se piuttosto siano i commercianti a dover proporre soluzioni al Comune. Saremmo contenti se qualcuno avanzasse delle proposte, da poter discutere ed eventualmente approvare".

Non nutre dubbi in merito, invece, il consigliere di minoranza Guido Tealdi (Lega): "Quest'amministrazione coltiva l'idea del mercato diffuso. Tuttavia, ritengo che servano interventi per aiutare il commercio del centro storico, che sta attraversando una fase molto critica".