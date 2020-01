Anno nuovo, vecchi (mal)costumi: rifiuti abbandonati a Briaglia accanto al cartello di divieto

Infatti, mercoledì 1° gennaio 2020, a Briaglia, piccolo Comune incastonato nelle Langhe monregalesi tra Mondovì e Vicoforte, sono stati rinvenuti dagli amministratori comunali alcuni "gentili omaggi" (per ricorrere a un eufemismo) abbandonati sul suolo pubblico e in maniera davvero beffarda, ovvero accanto a un cartello su cui campeggia il divieto di scaricare i rifiuti sul territorio comunale.

Un gesto che ha suscitato la replica seccata del sindaco di Briaglia, Dario Filippi, che ha pubblicato sui social la fotografia del ritrovamento, accompagnata dalla seguente didascalia: "Il 2020 inizia con l'abbandono di rifiuti, non lungo le strade, ma all'altezza del cimitero, vicino al cartello di divieto... Non sanno neanche leggere... Magari, visto che il cartello è vecchio e riporta le sanzioni in lire, credono che sia scaduto... Per informazione di tutti, non è come il latte!".