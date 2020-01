Chiusa a fine anno la stamperia del Comune di Cuneo: da oggi stamperà tutto il Centro Stampa della Provincia

La Provincia ha firmato una convenzione con il Comune di Cuneo e dall'inizio di questo mese di gennaio 2020 il Centro Stampa della Provincia svolgerà l’attività anche della stamperia comunale che ha chiuso i battenti a fine anno per una riorganizzazione interna.

La convenzione rientra nell’ambito della possibilità per gli enti locali di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, nell’ambito di una collaborazione istituzionale per attività di interesse comune con lo scopo di creare sinergie ed economie di spesa.

Il Centro Stampa della Provincia, meglio attrezzato, dispone di tre tecnici professionisti e al momento si occupa della stampa di tutto il materiale cartaceo (modelli, lettere, buste, fascicoli) in uso all’ente e a tutte le scuole superiori della Granda.

Il settore, che lavora a tempo pieno a servizio di tutti gli uffici provinciali e scolastici, svolge un ruolo importante anche per le sue iniziative culturali e anche per l’attività di associazioni no profit esterne che, con il patrocinio del Provincia, possono stampare i materiali per le proprie manifestazioni. La convenzione permetterà anche di ottimizzare l’attività della stamperia provinciale con una riduzione dei costi medi di noleggio dei macchinari in rapporto ai maggiori volumi prodotti e una riduzione dei costi unitari relativi ai servizi tipografici, attraverso maggiori economie di scala.