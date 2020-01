Già ultimati i lavori al rondò: l’ingresso ad Alba torna fruibile con un giorno d'anticipo

L'ingresso in città era chiuso per lavori da questa mattina, giovedì 2 dicembre

Si sono conclusi da pochi minuti, con un giorno di anticipo rispetto alle previsioni della vigilia, i lavori che dalla mattinata di oggi, giovedì 2 dicembre, rendevano impossibile l’accesso ad Alba per i mezzi in arrivo dai trafficati accessi di corso Asti e di corso Canale.



La ditta impegnata sul posto ha già ultimato lo scavo e la posa delle infrastrutture necessarie all’installazione di uno dei varchi del futuro sistema di videosorveglianza, cosicché, negli scorsi minuti, la Polizia Municipale ha potuto provvedere alla riapertura al transito del tratto interrotto.



Domani, venerdì 3 gennaio, l’intervento proseguirà per le ultime necessità, senza però impegnare la sede stradale e senza quindi comportare la necessità di una nuova chiusura.