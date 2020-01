Grinzane, il maniero simbolo del territorio Unesco chiude l’anno sfondando quota 50mila ingressi

Quella che si è appena conclusa è stata decisamente un’ottima stagione per l’Enoteca Regionale Piemontese Cavour, nell’anno del passaggio di consegne ai vertici, con l’elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione e del presidente Roberto Bodrito, con numeri da record nelle presenze di turisti e visitatori.



Nel 2019, per la prima volta nella storia del prestigioso maniero, si sono registrate oltre 50mila visite al Castello di Grinzane e al “Museo delle Langhe” - precisamente 50.280 - con un incremento del 15% rispetto al 2018.

Una crescita che ha sicuramente beneficiato dell’iscrizione nella lista dei Patrimoni dell’Umanità tutelati dall’Unesco, di cui il Castello di Grinzane Cavour è sito specifico, fulcro e simbolo, ma che arriva da lontano: da un lato è il frutto di quanto realizzato nel corso della ventennale presidenza del sen. Tomaso Zanoletti - con importanti iniziative lasciate in eredità al nuovo Cda, che ha saputo gestirle e svilupparle - dall'altro è il risultato dell’importante opera di promozione nazionale e internazionale svolta principalmente da Ente Turismo Langhe Monferrato Roero ed Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba, nonché da tutti gli soggetti che con professionalità e determinazione operano quotidianamente per far conoscere il nostro territorio nel mondo.



Dalla puntata in esterna di Masterchef, alla 20ª Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba, quest’anno in collegamento diretto con ben tre location internazionali di rilievo come Hong Kong, Mosca e Singapore, passando ai festeggiamenti dei cinque anni di riconoscimento Unesco, milioni di spettatori e utenti di internet hanno potuto apprezzare in televisione e condividere sui social la bellezza del Castello e delle colline di Langa.

Un volano che ha caratterizzato in maniera significativa l’annata dei territori Unesco e del Castello in particolare, che ha registrato la presenza di oltre 125 mila visitatori giunti da ogni parte del mondo per ammirare il parco, gli spazi esterni e l’Enoteca o usufruire delle moderne ed accoglienti sale congressi.



L’Enoteca Regionale chiuderà per il riposo invernale dal prossimo 7 gennaio e riprenderà le attività sabato 8 febbraio 2020, con in calendario una serie di importanti iniziative. Prima fra tutte, un convegno storico sulla figura dello statista Camillo Benso Conte di Cavour, per proseguire con i “Dialoghi del gusto nei Paesaggi Unesco”.



A maggio il Castello ospiterà la settima edizione delle “Onde di bellezza”, un omaggio ai versanti collinari più belli del territorio, che condurrà alla grande festa Unesco del 21 giugno. A settembre si svolgerà il convegno dell’Unione Giuristi Italiani della Vite e del Vino, mentre l’8 novembre sarà di scena il principale evento benefico legato al pregiato fungo ipogeo, l'ormai consueta Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba che catalizzerà ancora una volta l’attenzione mediatica nazionale e internazionale sul sito di Grinzane e sulle eccellenze di Langhe Monferrato e Roero. Una lunga serie di eventi, quindi, che convergerà verso il grande progetto del Museo “In Vigna”, in realizzazione nel corso dell’anno.



«Sono molto soddisfatto dei risultati ottenuti nell’inizio di questa nuova esperienza - ha commentato il presidente dell’Enoteca Regionale Cavour, Roberto Bodrito -. In collaborazione con il Consiglio direttivo e con tutti i principali attori del territorio continueremo a lavorare per incrementare ulteriormente i risultati e la visibilità internazionale delle eccellenze di una terra simbolo nel mondo di qualità, accoglienza e rispetto dell’ambiente. Attraverso l'impegno della nostra collaudata squadra e una programmazione di alto livello lavoreremo per mantenere il Castello di Grinzane Cavour quale prestigioso punto di riferimento dei territori di Langhe Roero Monferrato e dell’Alta Langa».



«Un’annata importante che ha visto crescere il numero dei visitatori di oltre il 15% superando per la prima volta i 50.000 ingressi - dichiara il direttore dell’Enoteca Regionale Piemontese Cavour, Marco Scuderi -. Con il presidente e il Consiglio direttivo siamo al lavoro per una programmazione di nuovi eventi nazionali ed internazionali d’eccellenza».