Inizio anno in lutto per Fossano: è mancata Clara Riorda

Una vita ricca di altruismo e solidarietà quella di Clara Paschetta Riorda, scomparsa ieri, mercoledì 1 gennaio all’età di 89 anni.

La signora Riorda è ricordata da tanti in questi giorni per la sua gentilezza e la sua generosità e per il gran numero di iniziative filantropiche delle quali era promotrice.

Moglie di Guglielmo Riorda, fondatore dell’industria tessile omonima, ha dedicato la vita, infatti, a numerosissime iniziative di beneficenza.

Per citarne alcune, negli anni ’70, è stata tra le fondatrici della Croce Bianca di Fossano, ha collaborato con diversi istituti fossanesi e non solo ed era presidente onoraria della Filarmonica Arrigo Boito dopo esserne stata presidente per diverse anni.

Proprio la Croce Bianca di Fossano, ieri, ha dato l’avvio ai numerosi post sui social network di ricordo della figura di Clara Riorda: “Oggi per la nostra associazione è una giornata triste....Il cielo ha un angelo in più che si chiama Clara Riorda. Clara è stata uno dei soci fondatori, Presidente Onorario, e se oggi la Croce Bianca Fossano è una delle più importanti realtà di volontariato della regione il merito è anche Suo! Ciao Clara, una preghiera per Te, ed un abbraccio alla tua meravigliosa famiglia”.

Donna solare e generosa sarà sempre ricordata per la sua sobria gentilezza, il suo non mettersi mai in mostra lasciando che fossero i fatti a parlare per lei. Lascia il figlio Gian Franco, la nuora Silvia, i nipoti Chiara, Luca e Guglielmo, le cognate Ester e Rita.

Questa sera, giovedì, sarà recitato in cattedrale il Rosario alle ore 19, mentre il funerale, sempre in Cattedrale, sarà domani, venerdì 3 gennaio, alle ore 10.