Mondovì: il punto sugli incarichi del segretario comunale

La donna, operativa nel capoluogo monregalese dall'autunno 2017, ad oggi svolge le mansioni di segreteria anche presso i Comuni di Frabosa Soprana e Briaglia. "Non vi è però intenzione di procedere a ulteriori stipule di convenzioni con altri enti - ha precisato il sindaco, Paolo Adriano -. Gli incarichi assunti sono esclusivamente tesi a favorire il territorio e non comportano oneri o pregiudizi per noi, in quanto eseguiti tutti fuori orario".