Mondovì: la prima cicogna dell'anno arriva in ritardo, ma porta due bebè

La prima cicogna del 2020 a Mondovì è arrivata decisamente in ritardo, ma ne è valsa la pena: sono infatti ben due i bambini venuti al mondo nelle ultime ore all'ospedale "Regina Montis Regalis".

Ad aprire le danze è stato Ayman, un maschietto di origine marocchina, i cui genitori risiedono a Mondovì. Il piccolo ha emesso il suo primo vagito alle 23.47 di mercoledì 1° gennaio, per poi essere trasferito al nosocomio di Cuneo in via precauzionale.

Nella primissima mattinata di oggi, giovedì 2 gennaio, è invece nata Eugenia Vittoria Ludovica Pagliano, che presto conoscerà per la prima volta la propria casa, ubicata a Ceva.

A margine, una nota statistica: nascite in calo nel 2019 presso il nosocomio monregalese. In particolare, si è passati dalle 620 del 2017 alle 543 del 2019.