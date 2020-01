Palazzo Righini si evolve e punta al Piemonte: nasce la “Nuova Trattoria Antiche Volte”

L’anno nuovo a Palazzo Righini a Fossano porterà una ventata di novità. L’offerta ristorativa si evolve, infatti, per incontrare sia le nuove tendenze del turismo, sempre più alla ricerca di luoghi in cui assaporare le tradizioni locali, sia la richiesta locale di un servizio più accessibile, informale, dove trascorrere il tempo libero o un pranzo di lavoro senza mai dimenticare la ricerca di materie prime di altissima qualità.

Nasce dunque la Nuova Trattoria Antiche Volte. Nel suggestivo spazio delle cantine del Palazzo, fra mattoni antichi e travi secolari, in un ambiente rinnovato nello stile, gli Ospiti sono accompagnati dal giovane Staff in una nuova dimensione ristorativa. Un servizio semplice ed al tempo stesso elegante si abbina a una carta focalizzata sul Piemonte, le sue specialità, e le sue innumerevoli declinazioni attraverso la scelta di prodotti di alto livello trasformati sapientemente dalla nostra cucina in piatti della tradizione come le immancabili paste fresche fatte in casa, la fassona piemontese cruda o cotta nelle sue varianti e l’assortimento di dolci tipici del vecchio Piemonte, quali il bunet, lo zabaione con le paste di meliga o la torta di nocciole. Questa offerta è integrata da alcuni piatti a base di pesce, secondo le migliori tradizioni locali, dai pesci dei nostri torrenti alle acciughe che dalla Liguria arrivavano lungo l’antica Via del Sale, al baccalà nelle sue tipiche varianti. A pranzo sono inoltre disponibili proposte del giorno e insalate per chi desideri un pasto leggero o abbia pochissimo tempo.

Come sempre la cantina dei vini arricchisce il menu con la migliore selezione di vini bianchi, rossi e rosé italiani e stranieri. Anche in questo caso l’attenzione è rivolta al patrimonio vitivinicolo del nostro Piemonte sebbene, tra le oltre 400 bottiglie a disposizione, ci siano etichette per tutti i palati.

Secondo la tradizione di Palazzo Righini, lo chef rimane sempre a disposizione per organizzare pranzi o cene (a partire da 10 commensali) con menu scelti sulla base di specifiche richieste dei Clienti.

Questa nuova impostazione consente al Lounge Bar “Il loggiato” di focalizzarsi sulla sua vocazione, rinforzando e accrescendo l’offerta di caffetteria, pasticceria e aperitivi, proponendo inoltre degustazione di vini e liquori, mentre a pranzo e cena rimangono disponibili ricchi panini e insalate assortite per un veloce spuntino. Dagli aperitivi alle cioccolate e alla selezione di tè e tisane, dal carrello dei dolci per una golosa merenda ai dolci monoporzione da portare a casa, dalle torte su ordinazione alle colombe pasquali e ai panettoni artigianali per le festività natalizie, il Lounge Bar valorizza appieno la sua caratteristica di luogo accogliente per appuntamenti, incontri e conversazioni. Il locale, assieme all’attigua saletta, è poi la sede ideale per organizzare feste private, che possono beneficiare della ricca offerta della cantina e della cucina, e, in particolare, della pasticceria.

La Nuova Trattoria Antiche Volte accoglierà i Clienti a partire dal 7 gennaio per scoprire insieme nuove declinazioni della cucina piemontese.