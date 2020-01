Savigliano saluta l’arrivo del 2020 sulle note della musica tzigana

Tutto esaurito al Teatro Milanollo di Savigliano per il tradizionale Concerto di Capodanno organizzato dall’associazione Amici dell’Ospedale SS Annunziata in collaborazione con l’associazione Amidi della Musica di Savigliano.

Lo spettacolo, giunto alla sua ottava edizione, ha visto salire sul palco l’Orchestra Tzigana di Budapest guidata dal maestro Antal Szalai che ha reso omaggio alla musica austroungarica come la Csàrda. L’ensemble musicale ha eseguito alcuni importanti pezzi delle tradizione tzigana russa, ma anche polacca e spagnola. Testi ormai noti al grande pubblico come “Narro” o “Violino Tzigano”, a cui si sono aggiunti anche grandi classici come “Sul bel Danubio Blu” di Strauss. A intervallare le musiche i testi letterari interpretati dall’attrice Barbara Amodio.

A presentare l’evento di inizio anno il sindaco di Savigliano, Giulio Ambroggio, che insieme agli auguri ha ribadito il sostengo dell’Amministrazione all’ospedale di Savigliano: “Siamo schierati e sostengano il cosiddetto Piano Magni per un ospedale unico dislocato su tre strutture e riconfermiamo il nostro impegno al fianco del nosocomio di Savigliano”.

L’intero ricavato del concerto andrà a sostengo proprio dell’associazione per l’ospedale saviglianese. “Grazie a voi che oggi siete qui e credete nella nostra associazione” ha aggiunto il presidente Remigio Galletto.

Con il concerto dell’Orchestra Tzigana si inaugura anche la nuova stagione della rassegna musicale “Armonia della Memoria” che tornano con un nuovo appuntamento a Palazzo Taffini domenica 19 gennaio.