Approvato il bilancio a Sommariva del Bosco

Si è riunito, venerdì scorso, 27 dicembre, il Consiglio comunale di Sommariva del Bosco per approvare il bilancio di previsione 2020.

La seduta si è aperta con la comunicazione della nascita di un nuovo gruppo all’interno della minoranza: Giorgio Rampone, ex candidato a sindaco, resterà da solo con “Salviamo Sommariva “, mentre gli altri tre consiglieri Giulia Mattis, Chiara Passatore e Giuseppe Passatore hanno formato il nuovo gruppo “Insieme ai Sommarivesi" di cui sarà capogruppo la consigliera Mattis.

Il nuovo gruppo ha ricevuto il benvenuto da parte del vice sindaco Marco Pedussia e dell’assessore Gristina, che auspicano una buona e proficua collaborazione con l'apporto di nuove idee e iniziative.

È stata approvata una modifica al piano regolatore, illustrata dal consigliere Fabrizio Vanni, che agevolerà la possibilità per le aziende agricole di installare impianti di biogas di piccole dimensioni, più efficienti per la produzione di energia termica ed elettrica ad uso dell’azienda stessa.

Per quanto riguarda l’addizionale Irpef per il 2020, l’Amministrazione comunale ha deciso di modificare nei limiti consentiti le aliquote delle fasce centrali. Pertanto per i redditi fino a 28.000 euro la percentuale sarà dello 0,60 per cento; per i redditi da 28.001 a 55.000 sarà dello 0,65 per cento; per i redditi oltre i 55.001 sarà dello 0,80 per cento.

Invariate le aliquote Imu e Tasi e le imposte per i tributi e servizi locali.

L’indennità di presenza per i consiglieri comunali è stata confermata in euro 13,03 a seduta.

Per illustrare il programma triennale e annuale dei lavori pubblici il vice sindaco ha dato la parola all’assessore Gristina: tra le priorità vi sarà la realizzazione di un nuovo parcheggio adiacente all’edificio scolastico, presso l'area che ospita già gli alberi del progetto “Un albero una vita", che permetterà di mettere in sicurezza l'area interna alla recinzione senza più l'accesso di automezzi. I lavori partiranno alla fine dell'anno scolastico in corso.

Un altro progetto in fase di partenza sarà la costruzione di un nuovo loculario nel cimitero e poi la sistemazione di strade dissestate, dei giardini della stazione e di largo Salvo d’Acquisto.

È prevista, entro la fine del triennio, anche la realizzazione di una bretella che eviterà il passaggio della strada all'interno del cimitero, come oggi avviene, con camion che transitano anche durante i funerali. La strada in progetto passerà tra il nuovo cimitero e il parco fotovoltaico e andrà a ricollegarsi con la strada principale nei pressi della chiesa di Santa Maria. Il consigliere Stefano Gallo ha illustrato le migliorie in programma nel settore del verde pubblico: saranno sostituite le piante secche e mancanti lungo le strade e saranno rinnovate le fioriere, programmando le fioriture in modo da avere piante fiorite per periodi più lunghi possibile.

Interventi consistenti anche nel settore scolastico, come ha spiegato l’assessore Cinzia Spagnolo, con l’acquisto di un nuovo scuolabus, un nuovo appalto per la mensa e maggiore assistenza alle autonomie. L'assessore ai servizi sociali Micaela Fazion ha anticipato le attività previste per i giovani, con l'estate ragazzi e le cure termali e i soggiorni marini per gli anziani.

Il bilancio, illustrato dal vice sindaco Pedussia, pareggia a 8.377.458 euro, con un fondo cassa di 800.000 euro. “Grazie alla collaborazione di tutti gli assessori e i consiglieri e all’efficienza degli uffici comunali siamo già pronti ad approvare il bilancio di previsione, che è il frutto di una gestione oculata e attenta. Grazie all'intuizione del sindaco Pessione, che abbiamo messo in pratica, abbiamo effettuato un attento controllo delle entrate, riuscendo a recuperare circa 220.000 euro di Tari non regolarmente versati. Inoltre si è cercato di ottimizzare le spese di gestione degli edifici comunali".