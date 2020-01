Bra, fine anno segnato dal lutto per la scomparsa di Maria Bosio, grande amica degli animali

Amava gli animali, soprattutto gli amici a 4 zampe, che accudiva ed aiutava presso “Il Rifugio di Fido” di Pollenzo, l’Associazione che amministrava con sacrificio e passione. Un punto di riferimento per il mondo del volontariato per cani meno fortunati.

Maria Bosio è stata vinta da un infarto a 67 anni. Non mancava mai di citare le parole di Gandhi, che campeggiano all’ingresso della struttura di via Langhe, 23: "La grandezza di una nazione e il suo progresso morale si possono giudicare dal modo in cui tratta gli animali".