Pollenzo, auto finisce fuori strada lungo la Provinciale 7

AGGIORNAMENTO DELLE 14.47

Ormai rientrati i rallentamenti alla circolazione conseguiti all’incidente verificatosi in via della Piana a Pollenzo – un ferito lieve il bilancio del tamponamento che ha coinvolto due veicoli.



Sempre nella tarda mattinata di oggi, giovedì 2 gennaio, un secondo sinistro si è verificato lungo la stessa Provinciale 7, nel tratto che da Pollenzo conduce verso Cherasco. Nell’incidente è rimasta ferita una donna, condotta all’ospedale di Alba per accertamenti



++++





Emergenza sanitaria 118 e Polizia Municipale di Bra sono intervenuti in soccorso ai conducenti dei veicoli coinvolti nell’incidente da poco verificatosi lungo la Strada Provinciale 7 in territorio di Bra, nel tratto in cui la trafficata arteria affianca la recinzione della tenuta di Pollenzo.



Sul posto si segnalano rallentamenti alla viabilità, mentre non è al momento noto se, oltre all’uscita di strada di uno dei mezzi coinvolti, il sinistro abbia cagionato feriti.