Un 2020 all’insegna della cultura con l’iniziativa “Domenica al Museo”

Se siete degli affamati di cultura, c’è una bella notizia per voi. Domenica 5 gennaio torna “Domenica al Museo”, l’iniziativa introdotta nel luglio del 2014 dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (Mibact), Dario Franceschini, che prevede l’ingresso gratuito nei luoghi della cultura dello Stato, ogni prima domenica del mese.

Dall’estate del 2014, sono state circa 15 milioni le persone che hanno visitato gratuitamente i musei e i parchi archeologici italiani. Un’iniziativa molto amata dalle famiglie, che hanno così (ri)scoperto il nostro patrimonio culturale.



Di seguito i musei e le aree archeologiche aperte gratuitamente domenica 5 gennaio in provincia di Cuneo (Fonte Mibact):



Area archeologica di Bene Vagienna, Località Roncaglia - Bene Vagienna. Orario: 9.00 - tramonto (estivo); su richiesta (invernale); prenotazione: nessuna;



Complesso monumentale del Castello e parco di Racconigi, via Morosini, 3 – Racconigi. Orario Castello: martedì-domenica 9.00-19.00 (ultimo ingresso ore 18.00); parco chiuso per consentire la messa in sicurezza. Chiusura settimanale: lunedì. Orario biglietteria: martedì-domenica 9.00-18.00; prenotazione: facoltativa (telefono: 017284595; email: racconigi.prenotazioni@beniculturali.it).

I SITI VISITABILI A TORINO

Dalla Granda alla capitale sabauda il passo è breve e così, superate le Colonne d’Ercole di Torino Porta Nuova, tante meraviglie aspettano solo di essere visitate. Ecco l’elenco completo (Fonte MiBACT):



Villa della Regina, strada Comunale Santa Margherita 79, Torino. Orario: martedì-domenica e festivi, 10.00-18.00 (ultimo ingresso 17.00). Chiusura settimanale: lunedì; orario biglietteria: martedì-domenica: 10.00-17.00; prenotazione: facoltativa (telefono: 011/8194484; email: pm-pie.villadellaregina@beniculturali.it);



Palazzo Carignano, via Accademia delle Scienze 5, Torino. Orario: martedì-domenica 10.00-18.00 (ultimo ingresso 17.00); chiusura settimanale: lunedì; orario biglietteria: martedì-domenica 10.00-17.00; prenotazione: facoltativa (telefono: 011/5641791; email: pm-pie.palazzocarignano@beniculturali.it);



Musei Reali di Torino, Piazzetta Reale 1, Torino. Orario: lunedì 10-19 (ultimo ingresso 18.00), martedì-domenica 8.30-19.30 (ultimo ingresso 18.30); orario biglietteria: lunedì 9.30-18.00, martedì-domenica 8.30-18.00; prenotazione: nessuna;



Museo di Antichità, piazzetta reale 1, Torino. Orario: martedì-domenica dalle 9.00 alle 19.00 (ultimo ingresso 18.30); chiusura settimanale: lunedì; orario biglietteria: martedì-domenica 8.30-18.00; prenotazione: nessuna;



Palazzo Chiablese, Piazzetta Reale 2, Torino. Orario: lunedì 13.00-19.00, martedì-domenica 10.00-19.00 (ultimo ingresso ore 18.00); orario biglietteria: lunedì 13.00-18.00, martedì-domenica 10.00-18.00; prenotazione: nessuna;



Galleria Sabauda, Piazzetta Reale 1, Torino. Orario: martedì-domenica 8.30-19.30 (ultimo ingresso 18.30); chiusura settimanale: lunedì; orario biglietteria: martedì-domenica 8.30-18.00; prenotazione: nessuna;



Cappella della SS. Sindone, Piazzetta Reale 1, Torino. Orario: martedì-domenica 8.30-19.30 (ultimo ingresso 18.30); chiusura settimanale: lunedì; orario biglietteria: martedì-domenica 8.30-18.00; prenotazione: nessuna;



Biblioteca Reale, piazza Castello 191, Torino. Orario: lunedì-mercoledì: 8.15-18.45, giovedì-sabato: 8.15-13.45; chiusura settimanale: sabato pomeriggio e domenica; prenotazione: nessuna;



Armeria Reale, Piazzetta Teale 1, Torino. Orario: lunedì 10-19 (18 ultimo ingresso), martedì-domenica 8.30-19.30 (18.30 ultimo ingresso); orario biglietteria: lunedì 9.30-18.00, martedì-domenica 8.30-18.00; prenotazione: nessuna.



La cultura paga, letteralmente, dato che in questo caso paga lei, perché noi vi ci avviciniamo.