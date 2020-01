Si cerca Roki, cane smarrito nella sera del 31 dicembre a Beinette

La sera del 31 dicembre scorso, intorno alle 22, è stato smarrito a Beinette il cane nero che si vede in questa foto.

Si chiama Roki. L’ultimo avvistamento risale per l'appunto a Beinette, in via Vittorio Veneto, davanti al tabaccheria "da Stefano" che c’è di fronte alle scuole elementari.

Qui, un passante ha riferito ai proprietari che è stato prelevato da un automobile che ha usufruito del self-service H24 proprio della tabaccheria.

Francesco Quaranta lancia l'appello: chiunque avvisti rochi può contattarlo al numero 347.1133616.