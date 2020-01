Scuola, anno scolastico 2020/2021: dal 7 gennaio via alle iscrizioni

Sono 1,5 milioni le famiglie italiane con studenti - comprese quelle "targate Cuneo", ovviamente - in attesa della data di martedì 7 gennaio 2020 e dell'apertura della finestra d'iscrizione alle scuole primarie e secondarie di I° e II° grado per l'anno scolastico 2020/2021.

La finestra si aprirà ufficialmente martedì prossimo alle 8 del mattino e si concluderà alle 20 di venerdì 31 gennaio.

Le iscrizioni per le scuole coinvolte e, in Piemonte, per i corsi dei centri di formazione - quelle per la scuola dell'infanzia, infatti, dovranno ancora essere realizzate in cartaceo - andranno effettuate tramite il portale Iscrizioni Online del MIUR. Introdotto nel 2012 dall'allora Ministro Profumo, permette di certificare le iscrizioni previo accesso attraverso l'identità Spid; nel caso in cui le famiglie riscontrino difficoltà o non possiedano internet sarà la scuola scelta ad aiutare nella compilazione del modulo.

Alle famiglie con figli in attesa del rilascio della cittadinanza italiana sarà rilasciato dal sistema un codice temporaneo da sostituire con il codice fiscale ufficiale una volta possibile.

Prima di effettuare l'iscrizione sarà comunque necessario scegliere la scuola di destinazione.

Il portale del MIUR "Scuola in Chiaro" - che raccoglie informazioni sulle diverse scuole d'Italia - sarà dotato da quest'anno di un applicazione che, tramite un QR Code dinamico specifico per ogni istituto, permetterà anche di mettere a confronto le diverse scuole.

Prima del termine della finestra temporale per le iscrizioni si potranno apportare modifiche di ogni tipo e anche cambiare idea sulla scuola di destinazione: sarà sufficiente mettersi in contatto con l'istituto e farsi riconsegnare la domanda.