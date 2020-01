Alba ha 31.606 abitanti (+100). Un quarto ha più di 65 anni. Calano le nascite (-23), ma pure gli stranieri (11,8% del totale)

Erano 31.506 a fine 2018. Sono diventati 31.606 allo scoccare dello scorso 31 dicembre. Sono i residenti nel Comune di Alba, che al giro di boa del nuovo anno hanno fatto registrare una crescita di 100 unità esatte, contro il ben più misero +6 finito agli annali dodici mesi fa.



Una popolazione nella quale, secondo i dati forniti dall’Ufficio Anagrafe comunale, come sempre prevale la componente femminile (14.972 maschi contro 16.634 femmine) e che, guardando all’età, annovera 4.722 minori di 18 anni (14,9%) a fronte di 8.106 ultra65enni (25,6%). Gli ultra90enni sono 378, mentre i residenti che festeggiano le 100 candeline sono 10, così come gli anziani nati prima del 1919, che il secolo di vita lo hanno quindi addirittura superato.



Nel corso degli ultimi dodici mesi sono nati 223 bambini residenti (112 maschi e 111 femmine), contro i 249 dello scorso anno (-23, oltre il 9% in meno). Di questi, il 18% è figlio di genitori stranieri (41, erano 60 lo scorso anno), che hanno avuto 21 maschi e 20 femmine.

Calano le nascite, aumentano invece i decessi. I residenti morti sono stati 350 (160 uomini e 190 donne), contro i 335 dello scorso anno (+15). Dati che confermano l’annosa tendenza negativa del cosiddetto "saldo naturale" (-127), nel caso albese ampiamente compensato dal positivo bilancio tra immigrati ed emigrati (+227).



Gli stranieri residenti sono 3.734 (1.695 maschi e 2.039 femmine), in diminuzione di 50 unità rispetto ai 3.784 di fine 2018 (l’anno scorso era diminuita di 22 unità, dai 3.806 di fine 2017). Qui i minori di 18 anni sono 771 (20,6%), mentre gli ultra65enni sono appena 159 (4,2%). La loro percentuale sul totale della popolazione si attesta all’11,8%, contro il 12% dello scorso anno.



Gli immigrati presenti ad Alba provengono soprattutto da Romania (1.509; in calo di 74 unità rispetto a dodici mesi fa), Marocco (440; -6), Albania (364; +3), Macedonia (274; -17) e Bulgaria (161; +14).



Per quanto riguarda lo stato civile, durante l’anno scorso in città sono stati celebrati 100 matrimoni, 20 in più dello scorso anno. Di questi, 58 sono matrimoni solo con rito civile (erano stati 42), gli altri 42 con cerimonia religiosa (erano 38).



Nell’arco del 2019 in città è stata celebrata una sola unione civile, contro le 5 officiate nel corso dell’intero 2018.