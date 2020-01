All’Epifania, letture animate al Museo Ferroviaria Piemontese e al Museo Civico di Savigliano

Ultimo fine settimana di iniziative natalizie di Savigliano dedicato alle famiglie e ai più piccoli. In attesa dell’Epifania domenica 5 gennaio alle ore 16 al Museo Civico si svolgeranno le letture animate a cura di Linda Masserklinger dell’associazione La Nottola di Minerva “Una canzone da orsi”. A seguire, la merenda a cura del Gruppo Alpini Savigliano. L’ingresso è libero.

Il giorno dell’Epifania invece un intero pomeriggio dedicato ai bambini al Museo Ferroviario Piemontese. “Festeggiamo la Befana” tra i vecchi vagoni prevede una visita guidata a misura di bimbo, mentre alle 16 tonano le letture animate e i laboratori creativi realizzati in collaborazione con Voci di mamme. Durante la giornata sarà inoltre possibile fare un giro sulla draisina, lo storico bus su rotaia che in passato permetteva agli operai di fare manutenzione e ispezione sulle linee ferroviarie. Il nuovo appuntamento del Museo Ferroviario chiude il ciclo di iniziative dell’Incantevole Natale a Savigliano e fa seguito all’iniziativa che si è svolta domenica 22 dicembre sempre in collaborazione con l’associazione Voci di Mamme.

“Abbiamo avuto ben148 partecipanti tra adulti e bambini - spiega Emanuele Nadile del Museo Ferroviario Piemontese - Un’iniziativa in netto miglioramento che ha riscontrato una forte adesione da parte del pubblico, tanto che abbiamo dovuto spostare alcune delle prenotazioni della data di dicembre all’evento dell’Epifania. I bambini si sono divertiti molto, in 25 hanno potuto partecipare al laboratorio, mentre più del doppio hanno partecipato alle altre attività organizzate: la visita guidata, la corsa in draisina e il circuito in ferro. Tanta l’attenzione da parte delle famiglie che hanno seguito la visita ma anche le letture animate con l’associazione Voci di Mamme. I plastici anche hanno avuto molto successo, così come la draisina, questo mezzo su rotaia che ci ha permesso di far capire come riutilizzare la meccanica delle auto sulle ferrovia”.

Novità già presente all’evento didicembre e che sarà riproposta anche il 6 gennaio, il circuito esterno realizzato interamente dall’officina del museo con binari, rotaia e carrozze.