Cuneo, aperto il bando per attività sportive per bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni

Sport e Salute SpA, struttura operativa presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha avviato un Programma di intervento, denominato “Sport di tutti” che mette a disposizione delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del territorio, risorse economiche pari a 7 milioni di euro per lo svolgimento di attività sportive gratuite con l’obiettivo di abbattere le barriere economiche di accesso allo sport e promuovere corretti stili di vita. In questa prima fase l’intervento si rivolge, con l’Edizione Young, alla fascia di età dai 5 ai 18 anni: un percorso sociale, sportivo e educativo che prevede attività sportiva pomeridiana gratuita per bambini e bambine, ragazze e ragazzi che vivono in contesti sociali svantaggiati, attraverso la rete capillare di associazioni e società sportive dilettantistiche, affiliate agli Organismi Sportivi (Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate) che operano sul territorio.

I dettagli e i requisiti per poter partecipare e la lista delle ASD/SSD selezionate da Sport e Salute SpA nonché le relative discipline sportive sono contenute nell’apposito Avviso pubblico, pubblicato alla pagina http://www.anci.it/sport-di-tutti-al-via-bando-per-attivita-sportive-rivolto-a-bambine-i-e-ragazze-i-dai-5-ai-18-anni/.

Per iscrivere i ragazzi/e e i bambini/e, le famiglie interessate possono presentare la domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 16.00 di giovedì 16 gennaio 2020.La lista delle società aderenti è presente nell’Avviso Pubblico.E’ inoltre consultabile il portale web www.sportditutti.it con tutte le informazioni.