Dogliani, popolazione ancora in calo, ma meno che nel 2018

Cala leggermente la popolazione doglianese nel 2019: i residenti al 31 dicembre 2019 risultavano 4.674 (2.353 femmine e 2.321 maschi) contro i 4.691 registrati alla stessa data del 2018: un saldo negativo per 17 unità, per un calo che, in proporzione, si presenta però meno significativo di quello relativo al bilancio di fine 2018, anno che si era chiuso con un decremento di 38 unità.



Sono maggiori i nati (43, ossia 5 in più rispetto al 2018), come pure i morti (71, ovvero 2 in più rispetto al 2018). Positivo è anche il saldo tra emigrati e immigrati: 157 immigrati, ossia 17 in più rispetto al 2018, e 146 emigrati, 1 in meno del 2018.



Tra la popolazione straniera (che non annovera ovviamente i cittadini di origine straniera, ma con cittadinanza italiana) si contano 43 diverse nazionalità. La comunità straniera più consistente è quella romena, con ben 227 unità, seguita da quella marocchina con 109 unità, quindi da quella macedone con 103 unità e poi da quella bulgara con 38 unità. In totale i cittadini stranieri residenti sono 664.

I nuclei familiari totali sono 2.061.