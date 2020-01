“Lei ha urtato la mia macchina, grazie per aver lasciato un biglietto con il suo numero”, torna in auge lo scherzo (di cattivo gusto) anche in provincia di Cuneo

“Pronto? Buonasera. Ho trovato il biglietto sulla mia auto incidentata con il suo numero. Intanto la ringrazio perché non capita spesso di trovare persone oneste come lei…”



Dall’altra parte della cornetta una voce di donna, molto gentile e affabile. Il numero da cui chiama è privato. Ma si tratta di uno scherzo. Ma abbastanza di cattivo gusto. E sono già diverse le segnalazioni arrivate alla nostra redazione dello stesso tipo di chiamata in provincia di Cuneo.



“Sul biglietto ha anche segnalato la sua targa… La ringrazio.” Poi il discorso si sposta sull’assicurazione: “Lei è assicurato vero?” Ma al tentativo di spiegare che non avete messo nessun biglietto e non avete urtato nessun veicolo la donna cambierà tono: “Come? Scusi? Aspetti aspetti, solo per chiarire. Io ho un biglietto con il suo numero e con la targa, che quindi dovrebbe essere quello della sua macchina che ha ammaccato la mia, teoricamente. E lei mi dice di no?” Pausa.



“Va bene, allora la cosa cambia. Posso fare così. Io denuncio il sinistro alle forze dell’ordine, fornendo la sua targa che è l’unica cosa che ho in mano.” Nuovamente pausa, l’ultima.



“Lo comunico intanto e poi lei chiarisce con la sua compagnia assicurativa. Io intanto verifico se posso sistemare la mia macchina tramite la sua assicurazione, così magari me la faccio anche mettere a nuovo, già che ci sono. Grazie davvero, gentilissimo.”

E la telefonata si chiude.



La chiamata in realtà è registrata. Ma è facile cadere nel tranello. Si tratta di Jusapp, applicazione per Android fatta ad hoc per gli scherzi telefonici. Lo stesso scherzo girava anni fa, ma si sa: la memoria è breve. Per questo lo scherzo è tornato in auge in questi primi giorni dell’anno. La cosa potrebbe anche fare sorridere se chi facesse lo scherzo poi si palesasse.



Ma nelle segnalazioni che ci sono giunte nessuna persona si è poi identificata come autore dello scherzo. E’ molto facile capire che c’è qualcosa che non quadra in questa chiamata. Ma chi non è troppo avvezzo alla tecnologia potrebbe spaventarsi e denunciare la cosa alle forze dell’ordine. Un fatto che di per sé non esiste.



Il consiglio è di non allarmarsi: lasciate parlare la donna, magari stando in silenzio e capirete subito che la chiamata è registrata. Inoltre se spostate il discorso sulla targa, la donna non vi risponderà. E continuerà a parlarvi sopra. Le pause e l’andamento della voce della donna sono realizzate proprio con l’intento di farvi arrabbiare. In ogni caso mantenete la calma. Oppure, trattandosi di un numero privato, potete non rispondere. O, infine, se avete amici burloni potrete indagare e scoprire chi è il “colpevole” del vostro spavento.