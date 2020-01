Mondovì: danneggiato lo scalone di piazza XXIX Aprile

"L'augurio che ci facciamo per questo 2020 è che il patrimonio cittadino sia sentito come una cosa di tutti".

Con queste parole, permeate da profonda amarezza, si apre il post pubblicato dal Comune di Mondovì sulla propria pagina Facebook, corredato da alcune immagini che mostrano il danno arrecato nella serata di ieri, giovedì 2 gennaio 2020, allo scalone di piazza XXIX Aprile.

"Fortunatamente - spiegano dal municipio - nessuno si è fatto male: la polizia locale è subito intervenuta per rimettere in sicurezza l'area e la scala è percorribile, ma il danno, economico, oltre che di immagine, ricade sul bilancio comunale, ovvero su tutta la città".

Non si è ancora stabilito se si sia trattato di un atto vandalico o di un incidente stradale: "Non si è ancora capito - dichiarano dal Comune -, perché fuori era già buio e non ci sarebbero testimoni. L'ufficio tecnico, oggi, ha riscontrato la presenza di segni che potrebbero essere riconducibili ad un mezzo che abbia fatto manovra, urtando durante la stessa lo scalone".