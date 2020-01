Mondovì: i cestelli fiammeggianti delle mongolfiere illuminano piazza Maggiore (FOTO e VIDEO)

Si è tenuta nel pomeriggio di oggi, venerdì 3 gennaio, la sfilata inaugurale del trentaduesimo raduno aerostatico internazionale dell'Epifania, tradizionale kermesse invernale della città di Mondovì, che da domani comincerà a entrare nel vivo.

Gli equipaggi sono partiti alle 16.30 e, a bordo dei loro pick up e con le loro ceste "fiammeggianti", hanno attraversato per intero il centro storico di Mondovì (via Beccaria, via Sant'Agostino, via Piandellavalle), per poi dirigersi verso lo storico rione di Piazza.

Decisamente spettacolare l'approdo nella cornice medievale di piazza Maggiore, luogo suggestivo e in grado ogni anno di catalizzare l'attenzione dei piloti.

Il bagliore delle fiamme ha illuminato le pareti di case e palazzi del capoluogo monregalese, che da domani ospiterà tre giornate consecutive di volo, in cui farà la sua comparsa anche la mongolfiera istituzionale della città, pilotata da Paolo Oggioni.

Tantissimi i piloti in gara nei cieli di Mondovì: riportiamo di seguito l'elenco completo.

Gli italiani: Giovanni Aimo, Massimo Arnò, Giuseppe Blangetti, Giorgio "Boba jr" Bogliaccino, Piergiorgio "Boba" Bogliaccino, Paolo Bonanno, Gianfranco Curti (presidente Aeroclub "Mongolfiere di Mondovì", in volo con Emanuele Ghio), Riccardo Data, Giuseppe Forgione, Marco Giomi, Oscar Lombardo, Nicole Maillefer Bonanno, Marco Marin, Davide Morando, Mauro Oggero, Paolo Oggioni (mongolfiera istituzionale "Città di Mondovì"), Orlando Rosellino, Maurizio Saveri.

Gli stranieri: Kenneth Karlstrom (Regno Unito), Stefan Wälchli (Svizzera), Andrew Martin (Regno Unito), Roddy Baker (Regno Unito), Paul Wade (Regno Unito), Dave Tree (Regno Unito), Alain Cruteanschii (Principato di Monaco).

Mongolfiere speciali e dirigibile: Toby Brown (koala Adelaide, Stati Uniti d'America), Herman Kleinsmith (Van Gogh, Olanda), Andrew Holly (pinguino Tall Steve, Regno Unito), Joachim De Wachter (rinoceronte Rhino, Belgio), Riccardo Trombetti (dirigibile, Italia).