Mondovì spicca il volo: la città accoglie le regine mondiali dell'aria

Mondovì decolla, nel vero senso della parola. Prende il via quest'oggi, venerdì 3 gennaio, il trentaduesimo raduno aerostatico internazionale dell'Epifania, una kermesse dal blasone consolidato e dall'appeal inalterato, nonostante l'incedere delle edizioni.

In città l'attesa è palpabile, come si evince dalle dichiarazioni del sindaco, Paolo Adriano: "Per quattro giorni Mondovì torna a essere la capitale italiana del volo in mongolfiera, con equipaggi e turisti provenienti da tutta Europa. L'evento taglia il traguardo della trentaduesima edizione con un programma ampliato e arricchito, capace di coinvolgere tutte le fasce d'età e di rispondere alla domanda crescente dello straordinario pubblico che ogni anno raggiunge Mondovì per contemplare le avvincenti sfide tra le regine dell'aria. Sono orgoglioso che la città risponda in maniera sempre più forte e sempre più corale: dal tessuto commerciale alle attività ricettive, dai rioni storici all'Altipiano, il raduno aerostatico internazionale dell'Epifania è una manifestazione che ciascun monregalese sente propria. L'obiettivo è ora quello di trasformare questo attaccamento in un 'marchio territoriale', quello di 'Mondovì città del volo'".

Parole a cui hanno fatto eco quelle del vicesindaco e assessore alle Manifestazioni, Luca Olivieri: "All'ampliamento del programma del raduno corrisponde anche una crescita dell'impegno da parte del Comune di Mondovì, in primis in termini economici. Un modo attraverso il quale l'amministrazione comunale intende riconoscere la crescita dell'evento, ma anche consentirne e incentivarne lo sviluppo in chiave turistica. Ringrazio sin d'ora l'Aeroclub Mongolfiere di Mondovì, la società Kalatà, le associazioni di categoria, gli sponsor e tutti coloro che hanno collaborato all'organizzazione del trentaduesimo raduno. Dai voli vincolati all'area ristoro, dalle visite guidate ai laboratori, l'edizione 2020 si preannuncia ricca di novità e capace di sorprendere anche chi, anno dopo anno, raggiunge Mondovì per questo evento straordinario che coinvolge l'intera città".

Inevitabilmente, poi, fatica a trattenere l'emozione Gianfranco Curti, presidente dell'Aeroclub Mongolfiere di Mondovì: "Anche quest'anno ci prepariamo ad abbracciare la città di Mondovì e a sollevarla in aria. L'organizzazione del raduno è un lavoro che richiede mesi e mesi di impegno. Ringrazio il Comune di Mondovì per il sostegno, la Fondazione CRC per il contributo, gli sponsor, i partner e tutti coloro che lavorano dietro le quinte di questo spettacolare evento. Tutti ricordiamo ancora lo straordinario successo della scorsa edizione e siamo consapevoli di quanto le aspettative siano alte, anzi, molto alte. Ma noi siamo piloti di mongolfiera, non soffriamo di vertigini: l'altitudine non ci spaventa. Siamo pronti a portarvi in volo con noi, e a gridare ancora una volta: Mondovì vola!".

I PILOTI IN GARA

Gli italiani: Giovanni Aimo, Massimo Arnò, Giuseppe Blangetti, Giorgio "Boba jr" Bogliaccino, Piergiorgio "Boba" Bogliaccino, Paolo Bonanno, Gianfranco Curti (presidente Aeroclub "Mongolfiere di Mondovì", in volo con Emanuele Ghio), Riccardo Data, Giuseppe Forgione, Marco Giomi, Oscar Lombardo, Nicole Maillefer Bonanno, Marco Marin, Davide Morando, Mauro Oggero, Paolo Oggioni (mongolfiera istituzionale "Città di Mondovì"), Orlando Rosellino, Maurizio Saveri.

Gli stranieri: Kenneth Karlstrom (Regno Unito), Stefan Wälchli (Svizzera), Andrew Martin (Regno Unito), Roddy Baker (Regno Unito), Paul Wade (Regno Unito), Dave Tree (Regno Unito), Alain Cruteanschii (Principato di Monaco).

Mongolfiere speciali e dirigibile: Toby Brown (koala Adelaide, Stati Uniti d'America), Herman Kleinsmith (Van Gogh, Olanda), Andrew Holly (pinguino Tall Steve, Regno Unito), Joachim De Wachter (rinoceronte Rhino, Belgio), Riccardo Trombetti (dirigibile, Italia).

IL PROGRAMMA DELL'EVENTO - Si comincia quest'oggi, venerdì 3 gennaio, alle 16.30, con la sfilata degli equipaggi nel centro storico, che aprirà ufficialmente la manifestazione. Sabato 4 gennaio, oltre ai voli (che partiranno sempre da parco Europa) delle 9 e delle 14.30, alle 18.30 si terrà lo show "Ballooning Rhapsody - School of Rock", con l'accensione notturna delle mongolfiere. Domenica 5 nuova giornata di voli (alle 9 e alle 14.30), con, al pomeriggio, l'opportunità per i più piccoli di effettuare voli vincolati (le offerte delle famiglie saranno devolute al progetto "Discesaliberi - Passione sportiva senza barriere" e al "CCM - Comitato di collaborazione medica"). Infine, lunedì 6 gennaio, ultime due sessioni di volo ai medesimi orari dei giorni precedenti.

"VIVI IL RADUNO DA PROTAGONISTA" - Sabato 4, domenica 5 e lunedì 6 gennaio, in concomitanza con i decolli, sarà attiva l'offerta "Il raduno da protagonisti: tutti coloro che vi aderiranno, potranno vivere dall'interno il raduno, accedendo direttamente all'area di decollo in piccoli gruppi accompagnati da una guida e da personale tecnico. La guida illustrerà ai partecipanti le principali caratteristiche e le dinamiche del volo in mongolfiera, i princìpi di pilotaggio e le fasi di decollo. I visitatori potranno, inoltre, entrare nell'involucro di una mongolfiera gonfiata parzialmente (balloon theater) e scoprire le particolarità del cesto (navicella) e dei bruciatori che permettono alle mongolfiere di alzarsi in volo. La proposta (5 euro) è particolarmente adatta a famiglie, bambini e ragazzi, ma anche a tutti coloro che non si accontenteranno di assistere al Raduno al di là delle transenne. Essendo i posti limitati per motivi di sicurezza, è raccomandata la prenotazione al 331/8490075. Il biglietto include anche l'accesso alla torre civica del Belvedere e la possibilità di partecipare gratuitamente a un laboratorio didattico pomeridiano per bambini e ragazzi presso il Museo della Ceramica di Mondovì. Inoltre, in perfetta sinergia col raduno dell'Epifania, nei giorni di domenica 5 e lunedì 6 gennaio a Mondovì Piazza si raduneranno gli artisti del "Re Mercante" (evento organizzato dall'associazione "La Funicolare").

MOSTRA FOTOGRAFICA - Spazio anche al mondo della fotografia, dal 4 al 6 gennaio, con "#Mondovìvola", mostra allestita nel rione Breo e a cura di Mondoviphoto, che proporrà un'esposizione di scatti dedicati alle mongolfiere. Si tratta di un percorso visivo che racconta con alcuni scatti i precedenti raduni aerostatici dell'Epifania per far comprendere al visitatore che la visione aerea permette uno sguardo privilegiato sul mondo.