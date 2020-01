Primo weekend dell'anno nuovo all'insegna di cieli sereni e alta pressione

Sicuramente questo prolungato dominio dell’alta pressione oltre a ritoccare i record di sopramedia termometrica non sta facendo bene alle nostre colture i cui terreni sono sempre più sotto stress idrico e umidità distribuita in modo anomalo nel suolo.

Cieli per lo più sereni con qualche sui rilievi, venti deboli in pianura a divenire moderati in montagna da Nord da sabato. Venti moderati da Nord al mare.