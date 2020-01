Roburent, la controreplica del sindaco alla minoranza: "Le bugie hanno le gambe corte"

Prosegue senza esclusione di colpi il botta e risposta, condito da frecciate al vetriolo, tra il sindaco di Roburent, Giulia Negri, e la minoranza consiliare.

Dopo le dichiarazioni del sindaco del 26 dicembre e la replica dell'opposizione del 30 dicembre, è ancora il primo cittadino a impugnare carta e penna (anzi, sarebbe più corretto dire mouse e tastiera) e a ribattere alle accuse mosse nei suoi confronti.

"SCUOLA PER L'INFANZIA: PENSIAMO AL MODELLO FERRERO" - "Davvero i consiglieri di minoranza non riescono a riconoscere il ruolo fondamentale che la scuola per l'infanzia di San Giacomo di Roburent riveste per la comunità formata dai tre Comuni di Roburent, Montaldo di Mondovì e Pamparato, che hanno sempre beneficiato gratuitamente di questo servizio? La scuola per l'infanzia garantisce il primo supporto pubblico alle famiglie con bambini e mantiene vive anche le scuole di Serra Pamparato. Statisticamente, infatti, tutti i bambini nati nei tre Comuni, eccetto casi isolati, sono stati iscritti alla scuola per l'infanzia di San Giacomo, nonostante non sia obbligatorio. Dobbiamo ragionare in termini di servizi ai cittadini. E l'asilo è un servizio essenziale per mantenere vive le nostre valli. Basti pensare ad un esempio di eccellenza. La Ferrero ha istituito nei pressi dei propri stabilimenti asili nido e scuole per l'infanzia aziendali, riconoscendo che le famiglie hanno bisogno di aiuto proprio nel periodo più delicato della crescita dei figli. I consiglieri di minoranza dovrebbero preoccuparsi di garantire ai nostri cittadini il mantenimento di tutti i servizi, non solo di quelli che loro ritengono meritevoli di tutela! E, certamente, non dovrebbe creare polemica su questioni inesistenti, perché non ho mai affermato di non voler sostenere economicamente la scuola di Serra Pamparato, ma solo di voler ottenere analogo sostegno per l'asilo. La convenzione 'incriminata', relativa all'anno scolastico 2018/19 (in base alla quale sono stati stornati i fondi a bilancio) non è stata sottoscritta dal Commissario Prefettizio e non potevo farlo io al suo posto, essendo stata eletta il 27 maggio 2019. E, d'altronde, seppure Michele Valsecchi sostenga che i soldi per l'asilo di San Giacomo siano stati accantonati, sta di fatto che l'attuale sindaco Borgna si è rifiutato di corrisponderli, dicendo proprio che manca la convenzione sottoscritta, nonostante proprio Valsecchi sia stato in maggioranza a Pamparato per cinque anni (dal 2014 al 2019) e la signora Viviana Costa sia stata in maggioranza a Roburent dal 2014 al 2016 e, dopo il primo commissariamento, vicesindaco dal 2017 al 2018".

"UNA QUESTIONE INESISTENTE" - "Davvero - prosegue Giulia Negri - in questi tre anni e mezzo complessivi (esclusi i commissariamenti) in cui amministravano le stesse persone che ora ci contestano, non c'è stato il tempo per sottoscrivere la convezione per la scuola dell'infanzia? E ci vengono a dire che noi abbiamo 'cincischiato' per i primi 11 giorni di mandato, per non aver sottoscritto la convenzione della scuola di Serra Pamparato prima della fine dell'anno scolastico 2018/19, che si è concluso il 7 giugno? Qual è il problema per la minoranza? Che voglio tutelare i servizi del mio Comune sottoscrivendo un'unica convenzione anche per l'asilo, per ottenere un concorso alle spese di gestione da parte di chi ne ha sempre usufruito? O che non voglio che le spese siano esclusivamente a carico dei cittadini del mio Comune, visto che servono anche altri? Abbiamo un paese in ginocchio e la minoranza non trova di meglio che concentrarsi su questioni inesistenti. Le scuole non sono a rischio chiusura".

"TASSE NON INCASSATE? QUALCUNO DOVREBBE RITIRARSI DALLA VITA POLITICA..." - "Quanto ai rilievi mossi dalla Corte dei Conti - conclude il primo cittadino -, argomento che verrà ampiamente trattato in sede di Consiglio comunale, preciso solo che la mia esperienza da assessore in Giunta Vallepiano è durata non più di 8 mesi e terminata, con una revoca di imperio adottata dall'allora sindaco Vallepiano a febbraio del 2015, in conseguenza degli accertamenti che avevo cominciato a svolgere, quale assessore, su situazioni poco chiare, ivi compreso il mancato incasso di IMU e canoni di affitto cui il Comune aveva diritto. Chi ha lasciato il Comune di Roburent, mi riferisco soprattutto alla signora Costa, braccio destro dell'ex sindaco Vallepiano, nonché assessore per quasi 15 anni, nell'attuale situazione economica, con un mancato incasso di IMU, TARI e TASI pari a circa 700mila euro, oltre ad un buco di 105mila euro, forse dovrebbe tacere, ritirarsi dalla vita politica, visti i danni causati al territorio, e dedicarsi ad altro. Senza contare che negli stessi anni sono stati persi contributi a fondo perduto per vari milioni di euro, che avrebbero potuto risollevare non solo le sorti del nostro Comune, ma anche di quelli vicini e di tutte le attività economiche esistenti. Considerato, poi, quanto dichiarato da Valsecchi in merito alla maggioranza, credo sia doveroso ricordare, soprattutto alla minoranza di cui lui fa parte, che siamo in un paese democratico e che attraverso le elezioni i cittadini scelgono i propri rappresentanti. Lo invito a mettersi il cuore in pace perché il paese ha scelto la lista che rappresento, 'Sviluppo e Territorio', che amministrerà per i prossimi cinque anni. Se intende davvero collaborare, lo faccia per il bene del paese e non continui con l'inutile politica della mediocrità e dell'incompetenza che ha ucciso il territorio".