Vezza d’Alba, 'passivo' del Municipio supera il mezzo milione. Tasse locali alle aliquote massime dopo i rilievi della Corte dei Conti

Consiglio comunale ricco di spunti polemici quello che lunedì 30 dicembre ha chiuso l’annata amministrativa nel municipio di Vezza d’Alba, alle prese con l’approvazione del piano di rientro seguito ai rilievi sollevati dalla Corte dei Conti sui bilanci comunali degli esercizi finanziari dal 2015 al 2017.



Una vicenda nota dalla scorsa estate, da quando cioè la magistratura contabile rilevò nelle pieghe dei bilanci vezzesi la mancata applicazione dei principi contabili introdotti nel 2015 relativamente al cosiddetto "patto di stabilità".



Conseguenza dell’errore, attribuito a una svista della ragioneria comunale, fu il mancato accantonamento di somme che - resesi quindi disponibili ed erroneamente impiegate dal Municipio per le proprie spese correnti – secondo le verifiche effettuate negli ultimi mesi sono state quantificate dalla stessa Corte dei Conti in circa 538mila euro.

Ovvero la cifra ora al centro del piano di rientro che l’Amministrazione guidata dal sindaco Carla Bonino ha portato all’approvazione del Consiglio. Approvata coi soli voti della maggioranza, la relativa delibera verrà ora trasmessa al Ministero dell’Economia e Finanze, nell’attesa che il piano diventi una delle basi sulle quali disegnare il bilancio di previsione relativo al 2020.



Un altro fronte aperto sarebbe quello sanzionatorio: circa 250mila euro di mancati trasferimenti statali di cui lo stesso Comune dovrà rinunciare in ragione del mancato rispetto del patto di stabilità negli anni 2016-2017. In questo senso, la situazione del 2015 sarebbe "già sanata dalle prime verifiche", mentre "confidiamo di poter fare altrettanto per il biennio successivo", spiega il sindaco Carla Bonino, che intanto informa anche di un primo rientro della spesa corrente per 20mila euro.



Per la parte rimanente la sua Giunta punta a regolarizzazione la posizione del Comune entro il termine del 2023, e quindi in tempo per la fine del mandato amministrativo iniziato nel maggio scorso. Per farlo bisognerà però iniziare a mettere mano alla tassazione locale, prevedendo a partire dal 2020 incrementi sia sul fronte dell’addizionale comunale all’Irpef (che passerà dall’attuale 0,5% allo 0,8%), sia su quello dell’Imu che pesa sulle seconde case (che passerà dallo 0,86% all’1,06%).







LA MINORANZA ALL’ATTACCO

Una situazione rispetto alla quale la minoranza guidata da Gian Piero Costa, capogruppo di "Progetto per Vezza d’Alba", grida allo scandalo.

"Abbiamo assistito al Consiglio Comunale più surreale che Vezza ricordi – attacca Costa –. Il Consiglio è stato convocato principalmente per deliberare sul piano di riequilibrio finanziario, al fine di appianare il disavanzo certificato dalla Corte del Conti nel luglio scorso. C'erano già state due precedenti sedute su questo argomento. Nella prima, ad agosto, il sindaco affermò che, nel caso in cui fosse stato necessario adottare un piano di rientro, l'Amministrazione non sarebbe intervenuta sulle imposte. In quella successiva, a inizio ottobre, si dichiarava fiduciosa del fatto che il disavanzo sarebbe stato senz’altro inferiore agli oltre 500mila euro indicati dalla Corte. Solo pochi giorni fa invece abbiamo scoperto che, a seguito del mancato rispetto dei saldi di finanza pubblica negli anni 2016 e 2017, al Comune di Vezza sarà applicata una sanzione di oltre 250mila euro. Il 'conto' di quella che riteniamo la disordinata e approssimativa gestione finanziaria dell'Amministrazione Bonino è pertanto già arrivato a oltre 790.000 mila euro. E questo salvo ulteriori sorprese".



Lo stesso gruppo di opposizione – che si era vista respinta la richiesta di convocare la seduta in uno spazio più ampio, rispetto alla sala consiliare – lamenta poi l’impossibilità di approfondire i contenuti del piano di rientro. Ancora Costa: "Avevamo chiesto formalmente che al Consiglio intervenisse chi ha redatto il documento, il dottor Monticone di San Damiamo d'Asti, in modo che informasse gli intervenuti nel merito della delibera. Il professionista non era però presente e non c’è stato nessun altro che ne spiegasse i contenuti. Il sindaco ha solo dichiarato 'di non avere competenze contabili', e pertanto le sue sono state considerazioni di carattere meramente politico; ha quindi concluso affermando che chi desidera informazioni in proposito si deve rivolgere ai competenti uffici comunali. Siamo stati pertanto noi, consiglieri di minoranza, a spiegare ai presenti cosa contenesse quel piano: principalmente maggiori tasse. Sia l’addizionale Irpef sia l’Imu sono state portate alle aliquote massime consentite. A fronte di una modesta riduzione delle spese correnti, dal 2020 l’addizionale Irpef comunale subirà un incremento del 60%, mentre per l’Imu la maggiorazione sarà del 23%. Tali misure consentiranno un maggior introito per il Comune di oltre 200mila euro l'anno e graveranno sui contribuenti di Vezza per circa 330 euro pro-capite, neonati e anziani compresi".



"Abbiamo infine proposto – attacca ancora il capogruppo di minoranza – che fossero il sindaco e la giunta a farsi carico, almeno parzialmente, della sanzione, restituendo l’indennità di funzione percepita in 10 anni, e che rinunciassero alla stessa negli anni del ripiano del disavanzo. Il sindaco ci ha risposto che non ne ha la minima intenzione – conclude Costa - e che anzi l’indennità intende aumentarsela, sostenendo che se la merita".







LA DIFESA DEL PRIMO CITTADINO

Di tutt’altro avviso il sindaco, intenzionato ad andare avanti sulla sua strada "per rispetto alla fiducia datami dai miei concittadini e perché se lasciassi sarei un’irresponsabile. Purtroppo – spiega Carla Bonino – dobbiamo chiedere la collaborazione di tutti per affrontare una situazione che non ritengo possa addebitarsi a colpe della mia Amministrazione. In questi anni mi sono impegnata a fare l'amministratore, facendomi anche carico di responsabilità non mie, come accaduto sul fronte dei lavori pubblici, con l’intento di fare risparmiare risorse alla collettività. Ma non faccio né potevo fare il ragioniere, funzione che era demandata ad altre figure, nel'ordinaria tenuta contabile come nei successivi controlli. Le stesse accuse che in proposito ho ricevuto in questi mesi posso quindi rivolgerle all’apposizione, che nulla ha avuto da eccepire su conti che in questi anni sono stati regolarmente portati all’approvazione del Consiglio. Se in questa situazione ci sono delle responsabilità personali lo verificheremo a tempo debito, nel rispetto della legge e dei diritti dei lavoratori. Ora l’urgenza è quella di rimettere in ordine una situazione per recuperare la quale lavoriamo dallo scorso agosto, da quando la Corte dei Conti ha rilevato la presenza di quelle incongruenze. Per farlo ho deciso di avvalersi dell’aiuto di un consulente esterno (il dottor Monticone, ndr), il cui onorario verrà pagato detraendolo dal mio emolumento di sindaco".



"Potevamo procedere con un piano maggiormente diluito nel tempo – continua Bonino –, ma abbiamo scelto di concentrarlo nella legislatura in corso proprio per senso di responsabilità. Ai cittadini chiediamo collaborazione, ma anche di capire che i maggiori importi che verranno richiesti a livello di tassazione locale riguardano un’importante mole di servizi che sono stati e che continueranno a essere erogati dal Municipio, così come in questi anni l’Amministrazione ha fatto tantissimo in termini di opere pubbliche: un elenco lunghissimo, che parte da scuole nuove e finalmente sicure per i nostri bambini. Servizi e opportunità a fronte dei quali in buona parte dei paesi a noi vicini si applicano da tempo gli stessi livelli di tassazione, mentre l’ultimo aumento delle aliquote praticato a Vezza risaliva al 2007, ad anni nei quali peraltro dagli oneri di urbanizzazione il Comune ricavava valori intorno ai 230mila euro l’anno, contro i 50-60mila attuali".



"Tali aumenti – conclude il sindaco –, così come le cifre che ci si chiede di accantonare sono poi prudenziali: abbiamo immaginato la situazione peggiore possibile, posto che via via effettueremo le correzioni che sarà possibile operare, a partire dai 250mila euro di mancati trasferimenti previsti come sanzione per la mancata applicazione degli accantonamenti negli anni 2016 e 2017, ma che speriamo possano essere cancellati dal piano di rientro in funzione dell’accordo con la Corte dei Conti".