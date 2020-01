Vicoforte: è nato il registro comunale dei volontari civici

Le attività di pubblica utilità, in linea di massima, sono le seguenti: manutenzione del verde pubblico e aree verdi, anche mediante affido per un tempo determinato della cura e gestione delle stesse, sulla base di accordi approvati dalla Giunta comunale, attraverso eventuale apposizione nell'area oggetto di affido di una targa con l'indicazione dell'assegnatario e lavori di piccola manutenzione ordinaria di edifici pubblici, cimitero, strutture per giochi dei bambini, strutture sportive; spalatura neve e spargimento sale antighiaccio, in caso di nevicate e gelate eccezionali a supporto del servizio oggetto di appalto e al di fuori dello stesso a carico del Comune; pulizia delle strade, delle piazze, dei marciapiedi e dei fossati; supporto all'organizzazione di attività culturali, sociali, scolastiche, sportive, ricreative, manifestazioni e fiere, a cura del Comune e/o patrocinate dall'amministrazione comunale; sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa, sportiva e/o culturale per meglio adeguare gli orari di accesso; supporto e collaborazione con la polizia locale per i servizi di regolamentazione della circolazione durante cerimonie religiose e manifestazioni di carattere culturale, sportivo e civile; assistenza e aiuto alla persona, con particolare riferimento agli anziani e alle persone con disabilità; attività di supporto e collaborazione a uffici e servizi comunali; collaborazione per i servizi scolastici, comprensiva della vigilanza stradale.