Villanova Mondovì: dopo 10 anni d'attesa, avviati i lavori di sistemazione della fognatura in località Garombo

Una questione annosa che si risolve a inizio anno. Un gioco di parole voluto e tutto sommato efficace per rendere l'idea dell'importanza del cantiere allestito (con annessa chiusura della carreggiata al traffico veicolare, che dovrebbe durare un paio di giorni, per poi riaprire con l'istituzione del senso unico alternato, ndr) ieri, giovedì 2 gennaio 2020, a Villanova Mondovì, in località Garombo.

Un'area, quella sopra menzionata, che da almeno un decennio combatte contro il problema della sua fognatura, che genera il ritorno, in strada e nelle cantine dei fabbricati che sorgono lungo di essa, delle acque nere, con conseguenze maleodoranti e affatto igieniche per i residenti della zona.

"Dopo una lunga attesa - ha dichiarato soddisfatto il vicesindaco villanovese, Michele Pianetta - e al termine di un pressing incalzante, la società 'Mondo Acqua' ha iniziato stamane i lavori di sistemazione della fognatura. Non abbiamo, come amministratori, responsabilità dirette nelle lungaggini burocratiche che si sono protratte fino ad ora, ma ci sentiamo comunque in dovere di chiedere scusa ai villanovesi che, in questi anni, hanno subìto disagi e disservizi".

Pianetta ha poi aggiunto che "grazie all'intervento della Provincia di Cuneo, nelle persone del consigliere Pietro Danna e dell'ingegnere Giuseppe Giamello, la problematica si avvia alla risoluzione definitiva. Ed è una buona, buonissima notizia d'inizio 2020".