Bra, perdita di gas in via Isonzo. Intervengono i Vigili del Fuoco

E’ già in fase di sostituzione la condotta del gas che intorno alle ore 11 di questa mattina, venerdì 3 gennaio, ha richiesto l’intervento di due squadre dei Vigili del Fuoco, arrivati dal locale distaccamento di volontari braidese e da quello di Alba.



Il fatto si è verificato in via Isonzo, dove l’inconfondibile odore fuoriuscito da una tubatura posta sotto il livello stradale ha allarmato alcuni residenti anche in ragione del sinistro rumore proveniente da un vicino chiusino.



Le verifiche effettuate sul posto dai vigili del fuoco hanno così consentito, oltre all’individuazione della fuoriuscita di gas, di scovare sul posto una seconda perdita, in questo caso ai danni della rete idrica, causa dell’anomalo sibilo.



Sul posto sono quindi intervenuti i tecnici della 2I Rete Gas, titolare della manutenzione sul gasdotto, che stanno provvedendo alla riparazione, mentre analogo intervento verrà effettuato sulla condotta idrica.