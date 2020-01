Incidente stradale nel pomeriggio di oggi (venerdì 3 gennaio) a Busca, in corso Giovanni XXIII nei pressi della ditta "Paoletti Computers".

Coinvolte due vetture, scontratesi per cause ancora da determinare con sicurezza. Uno dei due mezzi si è ribaltato a lato della strada. Non si segnala la presenza di feriti di grave entità.

Sul posto l'emergenza sanitaria e i vigili del fuoco.