Lutto a Savigliano per la scomparsa di Franco Satto, capitano dei “Maghi” di Savigliano negli anni della Promozione

Lutto per la scomparsa di Franco Satto. Il saviglianese noto per il suo impegno in città in particolare nella squadra di calcio di Savigliano dei “Maghi” è venuto a mancare nel pomeriggio di ieri, giovedì 2 gennaio, all’ospedale di Saluzzo dove era ricoverato.

A Savigliano fu caporeparto durante il periodo in cui venne sviluppato il Pendolino negli stabilimenti della Fiat Ferroviaria. Dopo il matrimonio si trasferì a Saluzzo e passata l’esperienza alla Ferroviaria prese in gestione l’edicola in piazza Santarosa, attività che portò avanti per diversi anni.

Noto in città per la sua passione per il calcio sin da ragazzo, nella Saviglianese ricoprì diversi ruoli, fino a diventarne capitano tra gli ’70 e ’80, quando la squadra arrivò in Promozione.

Tanti i messaggi di cordoglio da parte dei saviglianesi si leggono sulla pagina Facebook della squadra: “Buon viaggio verso il cielo grande Giocatore e grande uomo. R.i.p.”, “Attento ai suoi giocatori come fossero suoi figli o fratelli”, “Grande uomo e capitano, aveva sempre una forza che trasmetteva anche ai suoi compagni di squadra”.

A questi si aggiunge il messaggio del sindaco, Giulio Ambroggio, e dell’Amministrazione saviglianese: “Sempre attivo nel mondo del calcio, come sindaco e Amministrazione siamo vicini alla famiglia”.

I funerali si terranno domani, sabato 4 dicembre, alle 15 nella parrocchia di San Bernardino a Saluzzo.