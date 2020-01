Ondata di furti a Cuneo e frazioni nel periodo delle Festività: decine le denunce

Furti in casa: sono stati tra i 30 e i 40 quelli denunciati, a Cuneo e frazioni, nelle ultime due settimane di dicembre 2019. In particolare, negli ultimi giorni dell'anno, una decina quelli avvenuti nella frazione di Spinetta, nell'area del cimitero.

Per quanto riguarda la frazione dell'Oltregesso, sono avvenuti tutti nella fascia del tardo pomeriggio, al calare del buio, dalle 17.30 alle 19. Si parla di due o tre persone, ma al momento non ci sono elementi utili per risalire alla banda.

Una o più di una quelle in azione sul territorio di Cuneo. Soldi, monili, regali di Natale: questo ciò che è stato maggiormente rubato, oltre ai danni da effrazione.

Le denunce sono state presentate sia presso il Comando provinciale dei carabinieri che presso la Questura.

Gli inquirenti evidenziano come i dati sul numero di furti non siano particolarmente aumentati rispetto agli anni precedenti, ma i reati contro il patrimonio restano tra i più odiosi e tra quelli che destano maggiore allarme sociale. L'attenzione e l'impegno delle forze dell'ordine in questa direzione resta massimo.