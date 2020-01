Come rendere la tua attività ecologica ti aiuta a risparmiare

Amore e rispetto sono la forza pulsante dell’ecologia.

Mentre le nazioni cercano un’intesa per diminuire inquinamento e riscaldamento globale, tutti noi possiamo aiutare l’ambiente ogni giorno.

Le imprese vengono incentivate a inquinare e consumare meno, ma forse non tutti ancora sanno che ogni attività, piccola o grande che sia, può trarre vantaggi economici rendendo più ecologiche le proprie abitudini.

Vediamo come.

Energia pulita

Installare dei pannelli solari all’esterno della vostra azienda avrà un impatto ecologico e comporterà un gran risparmio economico, a fronte di un investimento ammortizzato nel tempo.

Nel caso in cui ciò non sia possibile, chiedete alla vostra compagnia di energia elettrica di passare a un’offerta che utilizzi solo energia prodotta da fonti rinnovabili .

Potrà sembrare ovvio, ma per risparmiare sulla bolletta, inquinare meno e ottenere maggiori benefici è fondamentale sostituire tutte le vecchie lampadine con le nuove a LED, capaci di durare più a lungo consumando meno energia.

Risparmio d’acqua

In ogni ufficio o negozio i lavoratori hanno bisogno di bere acqua e bevande durante le ore di lavoro.

Installando un erogatore d’acqua si elimina la necessità di acquistare bottiglie di plastica non riutilizzabili, le quali possono essere sostituite da comode e pratiche bottiglie d’alluminio personalizzate da regalare ai dipendenti, mentre i clienti potranno usufruire di acqua gratuita.

Mostrare ai clienti il proprio impegno ecologico con questi piccoli progressi può solo mettere in buona luce la vostra attività e renderla più accattivante agli occhi di chi, come i millennial, tende a scegliere aziende eco-friendly.

Shopper ecologiche riutilizzabili

Già da un paio d’anni, le shopper in plastica non riutilizzabili sono vietate in Italia.

Infatti, negozi e supermercati possono solo vendere ai clienti shopper biodegradabili che, data la loro natura, non hanno una resistenza capace di durare a lungo e spesso, dopo aver portato a casa la spesa, ma anche prima, si rompono.

La soluzione a questo problema arriva anche questa volta da un’idea green che suggerisce l’impiego di buste in tessuto riutilizzabili personalizzate e molto belle da vedere.

Con le shopper riutilizzabili potrete pubblicizzare la vostra azienda utilizzando grafiche e messaggi unici per dire a tutti i vostri affezionati e futuri clienti qual è il vostro spirito aziendale.

Una volta che i vostri clienti avranno una busta riutilizzabile bella da vedere e resistente, state tranquilli che la utilizzeranno molte altre volte portando in giro la miglior immagine della vostra impresa.

Ridurre la Carta

Eliminando fotocopie e stampe di documenti, e salvando tutto su server in cloud, si risparmia su base annua per poter così investire sulla propria azienda.

I vecchi volantini pubblicitari vengono sostituiti dalle campagne pubblicitarie sui social media, capaci di raggiungere tutti nel modo migliore.

Pensate a quante risme di carta servono ogni anno per stampare fatture, ricevute e altri documenti, e poi immaginate di tagliare quei costi in favore di un abbonamento modesto a un ottimo servizio cloud.

Trovare un qualsiasi documento al computer è molto più semplice che cercare tra i faldoni e la sicurezza dei dati custoditi online è sempre massima.

Curare gli spazi verdi

Un piccolo giardino davanti la propria bottega o un grande parco alle spalle di grandi uffici può migliorare la giornata dei lavoratori e mettere in risalto la vostra azienda a nuovi clienti.

Se possedete uno spazio verde nei pressi della vostra attività, curatelo con attenzione per trasmettere un messaggio ecologico positivo e contribuire a produrre ossigeno riducendo lo smog con piante e alberi sani.

In conclusione, proiettando la vostra attività verso un futuro incentrato sull’ecologia potrete sicuramente porvi in vantaggio rispetto alla concorrenza e far valere il vostro impegno come campagna pubblicitaria.

Niente è meglio di un impegno vero e sincero, e niente è più remunerativo di una pubblicizzazione che mette al centro ciò che sempre più persone cercano nelle aziende: il rispetto per l’ambiente.

Risparmiate diventando più green per rendere più felici tutti i vostri clienti.