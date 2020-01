Smalto gel semipermanente: vantaggi e svantaggi

Le donne amano colorare le loro unghie, e proprio per questo sono sempre alla ricerca di soluzioni che gli permettono di avere le unghie perfette in ogni occasione. Le soluzioni permanenti come gel ed estensioni sono una scelta, ma che in molti casi potrebbe risultare aggressiva e poco salutare per la salute delle unghie stesse. Quando si vuole avere cura dal punto di vista estetico delle unghie, e anche da quello della salute, la scelta di smalti semipermanenti è sicuramente una delle scelte più opportune da prendere.



Negli ultimi anni la popolarità di questi smalti è in enorme crescita, proprio per il fatto che offrono la possibilità alle unghie di respirare e di rimanere in salute.



Prodotti di qualità



È bene ricordare, che la qualità dello smalto che si sceglie incide fortemente sulla sua durata di applicazione e il mantenimento della salute delle unghie. Come consigliano le esperte di Sabellessa, un negozio online specializzato nella vendita di prodotti per la nail art e la cosmesi di alta qualità , la scelta di prodotti economici o di aziende non prettamente professionali con il passare del tempo può creare dei problemi alla salute delle proprie unghie.



Inoltre, il continuo utilizzo di smalti permanenti o di estensioni, non permettono all’unghia di respirare nel migliore dei modi. La scelta di prodotti semipermanenti e che permettono all’unghia di respirare sono sicuramente una scelta più che idonea per chi vuole tenere in massima considerazione la cura delle proprie unghie.



Tuttavia, a prescindere degli innumerevoli vantaggi, questa tipologia di smalto ha anche una serie di svantaggi. Per avere una panoramica più completa, qui di seguito riportiamo quali sono i maggiori pregi e difetti di questi smalti per unghie.



Vantaggi degli smalti semipermanenti



Anche se questa tipologia di pittura per le unghie è chiamata smalto, non si tratta propriamente di solo smalto. La composizione degli smalti semipermanenti è composta da una percentuale variabile di smalto e di gel. La percentuale di gel, che se applicato puro sulle unghie con il passare del tempo può portare a delle problematiche e a rovinarle, è utilizzata come collante per rendere lo smalto più resistente al passare del tempo e all’usura. L’applicazione di questa particolare tipologia di smalto, riesce ad evitare che con il passare del tempo le unghie si screpolino e si sbuccino. Inoltre, lo smalto semipermanente ha un rivestimento più lucido e sottile se lo si paragona al classico smalto che si utilizza normalmente. La sua applicazione, farà sembrare più naturale l’unghia anche se si usa uno strato spesso di smalto semipermanente.



Svantaggi degli smalti semipermanenti



Uno degli svantaggi maggiori che si riscontrano nell’utilizzo di questi smalti, è senza ombra di dubbio la difficoltà nella loro rimozione. Il secondo svantaggio che può essere riscontrato durante la loro applicazione, è che se non si applica nel migliore dei modi in pochi giorni si può scheggiare o rovinare. Cosa che difficilmente può succedere con i gel.



Quando si decide di acquistare uno smalto semipermanente, è sempre bene verificare che la marca che si vuole scegliere sia di buona qualità. In molti casi, se ci si affida a prodotti troppo economici, non è detto che si potrò avere un prodotto affidabile. Cosa, che potrebbe portare ad una pessima durata nell’applicazione.