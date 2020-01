Sono iniziati i Saldi da BotteroSki

Limone – Borgo Mercato – Vernante e on-line, scegli la soluzione più comoda per i tuoi acquisti in occasione dei grandi saldi invernali! E con la Bottero Card i saldi iniziamo prima!

Per i clienti con tessera fedeltà Bocard da oggi 3 gennaio e per tutti dal 4 gennaio, ecco le grandi offerte di BotteroSki:

OUTLET VERNANTE

Strada Statale, 20 n. 28 – Vernante – Tel. 0171.920038

Aperto tutti i giorni, domenica compresa - Fino al 6 gennaio e tutti i sabati e domeniche con orario continuato 9-20

SCI, SCARPONI E BASTONI CAMPIONARIO HEAD E NORDICA stagione 2020 SCONTO 50% dal prezzo di listino

COLLEZIONE ABBIGLIAMENTO SCI SCONTO 50% dal prezzo di listino

HEAD – PHENIX – SPYDER – DOUTOT -COLMAR -DAINESE – PEAK PERFORMANCE – DESCENTE – GOLDBERG – LUTHA –

ROSSIGNOL – POIVRE BLANC – HH – PICTURE -BILLABONG – DARE2BE – LUTHA – POIVRE BLANC -QUIKSILVER – ROXY – DARE2BE – REGATTA

CAMPIONARI ABBIGLIAMENTO SCI stagione 2020 SCONTO 60% dal prezzo di listino

SPYDER – COLMAR – DARE2BE – DESCENTE – PHENIX – DAINESE -TONY SAILER – FUSALP – PICTURE – REHALL – O’NEILL – GOLDBERG

CAMPIONARI ABBIGLIAMENTO CITTA’ stagione 2020 sconto 60% dal prezzo di listino

COLMAR ORIGINALS – CHAMPION – CAPE HORN – RRD – BEST COMPANY – JECKERSON – SUN 68 – GAUDI’ – FREDDY – SUPER DRY – INVICTA – RE-HASH – NAPAPIJRI – HELVETICA – CAFE NOIR – BREBIS NOIR – XT STUDIO – NORTH SAILS

E… sconti fino al 50% su tante collezioni città, borse e scarpe!!!

BOTTEROSKI BORGO MERCATO

Via Cuneo, 80 – Zona Borgo mercato – Borgo S. Dalmazzo – Tel. 0171.260114

Aperto tutti i giorni, domenica compresa - sabato e domenica con orario continuato 9 -20

SU TUTTI GLI SCI DISCESA E ALPINISMO, SCARPONI, SONWBOARD, SCARPE SNOWBOARD SCONTI DAL 30 AL 50%

CAMPIONARI INVERNO stagione 2020 sconto 60% dal prezzo di listino

ICEPEAK – COLUMBIA ROXY – QUIKSILVER – DC – LUHTA – FOX BRUGI – AST – NORDSEN – FREDDY – CRAFT

COLLEZIONE ABBIGLIAMENTO SCI MONTAGNA E TEMPO LIBERO -50% dal prezzo di listino

MONTANE – VERTICAL – CANOTTIERI PORTOFINO

COLLEZIONE ABBIGLIAMENTO SCI, SNOWBOARD e MONTAGNA stagione 2020 SCONTO 30% dal prezzo di listino

DAINESE – ICEPEAK – DC – ROCK EXPERIENCE – NORRONA – HAGLOFS – JACK WOLFSKIN – LALTAVIA –

COLLEZIONE ABBIGLIAMENTO SCI SNOWBOARD E MONTAGNA stagione 2020 SCONTO 20% dal prezzo di listino

ROSSIGNOL – HELLY HAMSEN – CAMP – RH+ – CMP – COLMAR – RAB – BOTTEROSKI – QUIKSILVER – REHALL – NORDSEN – PICTURE – AST – ROXY

COLLEZIONE ABBIGLIAMENTO TEMPO LIBERO stagione 2020 SCONTO 30% dal prezzo di listino

CIESSE PIUMINI – CANADIAN – SAVE THE DUCK – FILA – ELLESSE – ROSSIGNOL – DC – JACK&JOHNS – PYREX – ONLY – COLUMBIA – TORSTAI

COLLEZIONE ABBIGLIAMENTO -20 stagione 2020 SCONTO 20% dal prezzo di listino

LEVIS – CMP – UNDER ARMOUR – NAPAPIJRI – ASTROLABIO – PODHIO – ADIDAS – PICTURE – QUIKSILVER – MELBY – NAME IT

E…SCONTO 20% su tutti i doposci, pedule e sneakers!!!

BOTTEROSKI LIMONE

Via Genova, 40 – Limone Piemonte – Tel. 0171.92274

Aperto tutti i giorni, domenica compresa - Fino al 6 gennaio e tutti i sabati e domeniche con orario continuato 9 -20

SU TUTTI GLI SCI DISCESA E ALPINISMO, SCARPONI, SONWBOARD, SCARPE SNOWBOARD SCONTI DAL 30 AL 50%

COLLEZIONI ABBIGLIAMENTO SCI – SNOW – MONTAGNA stagione 2020 SCONTO 30% dal prezzo di listino

DAINESE – HEAD – SPYDER – FILA – PEAK PERFORMANCE – HAGLOFS – LALTAVIA – ROCK EXPERIENCE

COLLEZIONI ABBIGLIAMENTO SCI – SNOW – MONTAGNA stagione 2020 SCONTO 20% dal prezzo di listino

FUSALP – TONI SAILER – PHENIX – ROSSIGNOL – AESSE – COLMAR – HELLY HANSEN – RH+ – 4F – PICTURE – EMPORIO ARMANI – BOTTEROSKI – ENERGIA PURA – GOLDBERG – TONINI – LEGO – CMP – HIGH SOCIETY – THE NORTH FACE – REHALL – PICTURE – MONTURA

ABBIGLIAMENTO TEMPO LIBERO stagione 2020 SCONTO 50% dal prezzo di listino

CANOTTIERI PORTOFINO – REGINA – AFF

ABBIGLIAMENTO TEMPO LIBERO stagione 2020 SCONTO 30% dal prezzo di listino

TWINSET – SAVE THE DUCK – DISNEY – SUPERDRY – MUSEUM – CIESSE – ROSSIGNOL – FILA – CANADIAN – FREEDOMDAY – PYREX

COLLEZIONE ABBIGLIAMENTO stagione 2020 SCONTO 20% dal prezzo di listino

TOMMY HILFINGER – THE NORTH FACE – LEVIS – ENERGIA – SAINT BARTH -NAPAPIJIRI – MELBY – PEAK PERFORMANCE LACOSTE – PODHIO – NEWLAND – CMP

E… su tutte le calzature sconto minimo 30%! Alcuni marchi: TIMBERLAND – SAUCONY – FILA – ADIDAS – CROCS – EMU – MOONBOOT – SCARPA – ASOLO – MONTURA – ON CLOUD …

Per maggiori informazioni consultare:

Sito internet http://www.botteroskiblog.com/

Facebook https://www.facebook.com/botteroski/