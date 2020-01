Al Filatoio di Caraglio, un pomeriggio per tutta la famiglia, il 5 gennaio alle 15.30

Il primo appuntamento del nuovo anno al Filatoio di Caraglio è dedicato a piccoli e grandi con un pomeriggio in compagnia per scoprire le geniali invenzioni di Leonardo da Vinci nel campo dell’industria tessile.

Il 5 gennaio alle ore 15.30 si inizierà con la visita alla mostra “L’altra tela di Leonardo”, dove si potrà vedere anche il torcitoio circolare fedelmente ricostruito all’interno del Museo del setificio piemontese e unico esemplare esistente al mondo. Ingrandimenti, disegni e riproduzioni in grande scala mostreranno i meccanismi studiati da Leonardo per migliorare le tecniche produttive in un vero e proprio viaggio emozionale e multisensoriale. Al termine della visita ci sarà un laboratorio didattico, che i bambini potranno svolgere insieme ai genitori, nonni o chi sarà con loro ad accompagnarli.

Il laboratorio è sviluppato in collaborazione con il FABLab di Cuneo sulla base delle metodologie educative del tinkering, che consente di apprendere le materie STEM (Scienze - Tecnologia - Ingegneria - Matematica) giocando, e del making, il “pensare con le mani”. Nelle diverse postazioni previste, bambini e ragazzi potranno scoprire le metodologie e i supporti tecnologici della fabbricazione digitale e del laser cutting; sperimentare la tessitura di un filato con l’utilizzo di uno strumento in legno e usare lo stesso per creare un manufatto wearable circuit in grado di acquisire dati; cimentarsi nell’assemblaggio di un modellino di uno degli ingranaggi dei torcitoi esposti nel percorso di visita e testarne il funzionamento; contribuire alla realizzazione di un manufatto in tessuto che verrà esposto al Filatoio di Caraglio al termine della mostra.

L’attività avrà una durata complessiva di circa 2 ore, il costo a persona (per tutti) sarà di 5 euro. È gradita la prenotazione al numero 331/8490075 ma sarà comunque possibile aggregarsi anche al momento.