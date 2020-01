Alla scoperta del "Sentiero degli Alberi di Natale...facciamolo Insieme" a Monticello d'Alba

Fare comunità e mettere in risalto le caratteristiche peculiari del volontariato e dello spirito partecipativo è l'obiettivo della passeggiata ad anello nel bosco prevista, domenica 5 gennaio, a Monticello d'Alba. L'iniziativa organizzata dall'Unità Pastorale delle Parrocchie (Natività di Maria Vergine, San Grato, S.Ponzio) di Monticello d'Alba insieme con il gruppo spontaneo Gli Amici delle camminate di Monticello si realizza sul percorso del "Sentiero degli alberi di Natale...facciamolo insieme" dell'associazione Aglio&Vin di fraz. Casà.

Una camminata guidata nella parte collinare di Monticello e nel bosco in omaggio agli alberi, adatta a tutti, dove sono invitati a partecipare in particolare bambini e ragazzi. Un pomeriggio all'aria aperta dove il gruppo spontaneo monticellese intende unire: nuovi gruppi di amici, conoscenza del territorio, contatto con la natura, benessere fisico.

Il ritrovo è alle ore 14 davanti alla Cappella di Sant'Antonio in direzione della salita Borgata Varei, proseguendo verso frazione Casà, dove si sosterà per un momento conviviale con bevanda calda unito all'interesse per la natura, per poi scendere dalla Borgata Puntuva. Alle ore 17 il ritorno alla Cappella di Sant'Antonio.