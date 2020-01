Bra, ai Battuti Neri è tutto pronto per il concerto spirituale “Canti di Natale dal mondo”

C’è grande attesa per il concerto spirituale “Canti di Natale dal mondo”, in programma venerdì 10 gennaio, alle ore 21, presso la suggestiva cornice della chiesa di San Giovanni Battista Decollato (via Vittorio Emanuele II, 201), a Bra.

Il coro Bra Incanto e la corale Sant’Agostino di Pocapaglia daranno il via ai brani più celebri della tradizione natalizia nazionale e internazionale, che hanno riscontrato un grande apprezzamento nei passati concerti, intervallati dalla lettura delle Sacre Scritture.

L’evento è realizzato in collaborazione con l’Arciconfraternita della Misericordia, o dei Battuti Neri di Bra e l’Unità Pastorale 50 (Bra-Bandito-Sanfrè).

L’ingresso è libero e si annuncia un pieno di emozioni.