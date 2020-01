Sfila la befana... vota la più strana: a Robilante l'Epifania si festeggia tra musica e solidarietà

Sfila la befana... Vota la più strana... A partire dalle 21 di domenica 5 gennaio, presso la Confraternita di Robilante, serata con musica dal vivo insieme alla Baraonda Big Band. Non mancherà la sfilata di intraprendenti e stravaganti befane: la più originale farà il lancio di caramelle per i più piccini.

I bambini sono invitati a portare un gioco usato, ma in buone condizioni, da donare tramite l'associazione Abio, al reparto di Pediatria dell'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo. A fine serata estrazione di 5 tesserati Proloco 2019.

I più fortunati riceveranno buoni acquisto da spendere presso gli esercenti del paese. Questo vuole essere il ringraziamento di tutto lo staff Proloco a coloro che, tesserandosi, hanno contribuito a rendere speciale ogni evento. Non mancheranno giochi per grandi e piccini oltre a tanto divertimento per tutti.