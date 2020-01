Cuneo: per il consigliere di maggioranza Enrici e il "suo" gruppo in Municipio la tangenziale del capoluogo va completata (FOTO)

#Cuneo pubblicato il 24 dicembre (clicca qui) poneva l’accento sul fatto di completare l’autostrada di collegamento con Asti, ma di chiudere definitivamente nel cassetto la costruzione del lotto 1.6 della tangenziale lungo il territorio Oltrestura del capoluogo della “Granda”. In pratica sette chilometri e mezzo di collegamento utilizzabile gratuitamente che, partendo dall’area mercatale del Miac di Ronchi e dalla vicina rotatoria sulla strada provinciale 20 e passando lungo i territori di Roata Rossi, Madonna dell’Olmo, Passatore, Cerialdo, arrivasse alla confluenza tra la provinciale 422 e la rotonda della Est-Ovest, oltre il centro abitato di Confreria verso Caraglio e al confine con il Comune di Cervasca.

Il progetto venne presentato nel 2009, dalla società Asti-Cuneo, durante una Commissione comunale del capoluogo. Per quale motivo l’opera? Quanti la sostenevano hanno sempre detto che sarebbe servita ad alleggerire il traffico in entrata e uscita dall’autostrada costretto, invece, senza l’infrastruttura, ad attraversare il centro abitato di Madonna dell’Olmo e, in parte, quello della stessa Confreria.

Però dal 2012 tutto si è interrotto. Alla Asti-Cuneo mancano i nove chilometri da Cherasco ad Alba e del tratto di tangenziale nessuno ha più parlato. Quest’ultima serve ancora o il traffico a Madonna dell’Olmo e a Confreria è rimasto lo stesso?

A rispondere è Silvano Enrici: consigliere comunale di maggioranza dal 2003, che ha vissuto l’intera vicenda internamente al Palazzo prima con Centro Lista Civica e dal 2017 con la compagine Centro Per Cuneo Lista Civica. Nell’attuale mandato amministrativo il sindaco Borgna gli assegnato la delega di consigliere alle infrastrutture tecnologiche.

“Il gruppo Per Cuneo - afferma Enrici - sollecita innanzitutto che venga terminata l’autostrada in quanto rappresenta un intervento fondamentale per i collegamenti della nostra provincia. Ma, insieme a questo, serve anche il lotto 1.6 della tangenziale dal Miac alla rotonda della Est-Ovest confinante con il Comune di Cervasca. Le due infrastrutture devono camminare insieme”.

Per quale motivo? “I dati resi disponibili dalla Regione e dagli Uffici comunali dicono che il traffico, soprattutto di mezzi pesanti, è aumentato nel tratto di via Valle Maira compreso tra il viadotto Soleri e la rotonda in uscita dalla galleria della Est-Ovest prima di Confreria arrivando da Cuneo. Questo causa notevoli problemi e sono tornate a formarsi lunghe code soprattutto per chi dal viadotto Soleri deve uscire dalla città, perché non ha la precedenza rispetto a quanti, in quel punto, proseguono lungo via Torino per raggiungere Madonna dell’Olmo. Imboccando l’autostrada al Miac di Ronchi. Questi ultimi sono per la maggior parte autocarri e tir. Parecchio traffico della Est-Ovest viene scaricato su quella parte di via Valle Maira. Inoltre, si stanno intasando di auto anche via Canale Miglia, che porta al cimitero di Confreria, e la collegata e ancora più piccola via San Michele diretta a Cerialdo nella quale confluisce la stessa via Canale Miglia”.

Ma non solo. “Il lotto 1.6 completerebbe la tangenziale attorno a Cuneo che, al contrario, adesso è monca. Infatti, sono già in funzione il collegamento Ronchi-Bombonina costruito con l’autostrada, la Bovesana e l’Est-Ovest. Manca solo quel pezzo nell’Oltrestura che consentirebbe di chiudere interamente l’anello di collegamento e a quanti utilizzano la parte di tangenziale della Est-Ovest di raggiungere il Miac di Ronchi senza passare in via Valle Maira a Confreria e in via Torino a Madonna dell’Olmo. Una soluzione che tornerebbe utile se si decidesse di realizzare il nuovo ospedale sui terreni vicino al Carle. Perché costruendo, come è possibile, un collegamento diretto fra la tangenziale e la struttura sanitaria, quest’ultima diventerebbe più facilmente e velocemente raggiungibile da tutti i punti del territorio. Soprattutto nei casi di emergenza”.

Cosa risponde a chi aveva contestato l’elevato impatto ambientale del lotto 1.6 e l’eccessivo consumo di suolo? “Quando venne presentato il progetto quel lotto di tangenziale era previsto come un proseguimento dell’autostrada, con due corsie separate per senso di marcia. Si potrebbe pensare a una riduzione della larghezza del tracciato a una sola carreggiata, come è stata costruita la Bovesana. Anche così svolgerebbe comunque la sua funzione. Ma la tangenziale del capoluogo va completata. Il gruppo Per Cuneo continuerà a chiederlo”.