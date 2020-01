Politica: Roberto Mellano e Rocco Pulitanò entrano in Fratelli d'Italia

2020 col botto per Fratelli d’Italia anche in Provincia di Cuneo: aderiscono ufficialmente al Partito di Giorgia Meloni sempre più personaggi di spicco della politica cuneese.

persone, tanti amministratori che in passato mi hanno sempre dato il loro sostegno. Conosco da tempo William Casoni, Monica Ciaburro, Guido Crosetto e Paolo Bongiovanni, che ritengo amici e persone che hanno sempre lavorato per l’interesse del nostro territorio. Inoltre, ammiro profondamente l’azione politica che Giorgia Meloni sta rappresentando a livello nazionale ” dichiara Roberto Mellano.

“Ho partecipato in questi anni a un progetto politico a servizio del territorio, dal quale ho avuto tante soddisfazioni; oggi bisogna però avere il coraggio di fare dei cambiamenti per far prosperare i nostri valori e per portare innovazione al territorio. Quel cambiamento può essere oggi rappresentato da Fratelli d’Italia e dagli amici William Casoni, Guido Crosetto, Monica Ciaburro e Paolo Bongiovanni, con i quali ho condiviso questo passaggio; è mia intenzione continuare nel lavoro di raccordo tra i sindaci, gli assessori comunali, i consiglieri comunali e le Istituzioni superiori come Provincia, Regione e Parlamento nazionale ed europeo” dichiara Rocco Pulitanò.