Il Capodanno solidale di Monforte d’Alba: volontari preparano il cenone alle persone sole

Anche quest'anno il Capodanno di Monforte è stato dedito al sociale: grazie alla collaborazione dei commercianti, dei ristoratori e dei tanti volontari che hanno predisposto la cena gratuita per le persone sole a casa.



Dal Comune arriva così un ringraziamento particolare ai volontari, che hanno cucinato per circa 50 persone, rendendo possibile i festeggiamenti di Capodanno anche a chi non ne aveva la possibilità. Oltre al sindaco, Livio Genesio, erano presenti don Massimo e don Corrado.



"Sono felice che questa tradizione non si perda – ha commentato il primo cittadino – perché è importante stare accanto, col cuore, con la mente e fisicamente alle persone più sole. Tutto questo, ovviamente, è merito di chi mette a disposizione le materie prime e la forza lavoro".