Disastro infrastrutture, Uncem: "Non lasciamo soli i sindaci a lottare con Aspi, Aiscat e concessionari autostradali"

Basta aprire il sito dell'autostrada Torino-Savona per avere un'idea della situzione:

Lavori in direzione Savona tra Ceva e Millesimo dal km 87+400 al km 88+868 (Inizio evento ore 08:56 del 12-11-2019)

Lavori in direzione Savona tra Millesimo e Bivio A6/A10 Savona dal km 108+900 al km 111+000 (Inizio evento ore 21:26 del 10-12-2019)

Lavori in direzione BIVIO A10 tra Altare e Bivio A6/A10 Savona dal km 121+500 al km 123+100 (Inizio evento ore 11:08 del 29-11-2019)

Lavori in direzione Torino tra Millesimo e Ceva dal km 86+825 al km 86+088 (Inizio evento ore 14:37 del 12-11-2019)

Lavori in direzione Savona tra Millesimo e Altare dal km 101+700 al km 102+750 (Inizio evento ore 05:55 del 27-09-2019)

Questa è la situazione del collegamento tra la provincia di Cuneo e la Liguria passando per l’autostrada e, quindi per l’alta Valle Tanaro, una delle aree più colpite dal disastro infrastrutturale che sta interessando, dal crollo del Morandi in avanti, in particolare, la Liguria.

Sul tema è intervenuta Uncem, Unione dei Comuni montani, che evidenzia come la sfida dei sindaci dei territori attraversati dalle autostrade, tra Piemonte e Liguria, è continua. Chiusure di tratti, bypass, limitazioni, rischi da affrontare per i lavori, deviazioni del traffico, abitati intasati da automobili e soprattutto tir.

Uncem è vicina alle Amministrazioni alessandrine, della Liguria, cuneesi, del Canavese e ha scritto al Ministro De Micheli chiedendo maggiore supporto ai territori consentendo anche una presenza più forte di uomini delle forze dell'ordine. E di risolvere le problematiche urgenti. "Almeno la frana dietro Quincinetto che minaccia l'autostrada - commentano Lido Riba e Marco Bussone, presidenti Uncem Piemonte e nazionale - va risolta con i lavori urgenti sul versante e sul ponte verso Settimo Vittone. I sindaci non ce la fanno più. Ogni giorno, ogni ora una novità, un rischio da affrontare, una deviazione prevista che intasa i centri abitati".

Uncem ha già chiesto la totale gratuità del pedaggio, nei tratti meridionali del Piemonte e liguri, su A7, A26, A11, A10, A6.

"Il Cuneese rischia ogni giorno di essere isolato e i primi cittadini di Garessio e Ormea da anni vivono l'incubo del dirottamento del traffico sui colli dell'Alta Val Tanaro - evidenzia Riba - Bene hanno fatto le Camere di Commercio a chiedere con forza la realizzazione del traforo Armo-Cantarana. Ci sarà anche Uncem il 19 gennaio a Pieve di Teco. La Torino-Savona è tutta un cantiere. Chiediamo con urgenza vengano controllate le gallerie, i viadotti, i versanti, ma allo stesso tempo i Sindaci devono essere informati tempestivamente dei lavori sui tratti che attraversano i loro territori. Il pedaggio deve essere gratuito almeno in questi sei mesi dell'anno. I Presidenti delle Regioni Toti e Cirio stanno facendo una buona pressione in questa direzione. Non lasciamo soli i Sindaci a lottare con Aspi, Aiscat e i Concessionari autostradali".