Bra, lavori sulla condotta fognaria: chiude un tratto di via Vittorio Emanuele

Nelle giornate di martedì 7, mercoledì 8 e giovedì 9 gennaio 2020 il tratto di via Vittorio Emanuele II in prossimità dell’incrocio con via Moffa di Lisio verrà chiuso al traffico veicolare in orario diurno per consentire lo svolgimento di lavori di allacciamento della condotta fognaria a cura della Tecnoedil.

Sarà garantito il passaggio pedonale e l’accesso e l’uscita alle abitazioni da parte dei residenti. Sempre possibile l’accesso veicolare in via Vittorio passando da via Rambaudi.

Al termine delle operazioni quotidiane, ogni sera, verrà poi ripristinata la viabilità normale.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Lavori Pubblici allo 0172.438346.